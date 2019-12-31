Проезд в автобусах и трамваях в Череповце в новогоднюю ночь будет бесплатным

31.12.2019 [Общество]

В Череповце отменили плату за проезд в автобусах и трамваях в ночь с 31 декабря на 1 января. Такое решение сегодня принял мэр города Вадим Германов, сообщает сайт мэрии города.

«1 января с 0.30 до 5.30 четыре автобусных маршрута (№ 2, 7, 13, 18) и трамвайный маршрут № 8 будут работать без кондукторов», — сказал Вадим Германов.

Напомним, ранее планировалось, что плата за проезд в общественном транспорте в эти часы будет двойной, что вызвало недовольство горожан.

А в Вологде в новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте подорожает до 40 рублей.

 

Тэги: общественный транспорт

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