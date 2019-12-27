Ночью 1 января проезд в автобусах Вологды подорожает до 40 рублей

В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Вологды подорожает до 40 рублей, сообщает пресс-служба городской администрации. Семь ночных маршрутов помогут горожанам добраться до площади Революции, а после салюта уехать обратно.

31 декабря все городские автобусы и троллейбусы будут работать по расписанию, индивидуальному для каждого маршрута. В таком режиме общественный транспорт будет ходить примерно до 00.00. До полуночи стоимость проезда будет обычной - 26 рублей.

Затем с 00.30 начнут действовать новогодние маршруты: «Лукьяново - Центр», «Больничный комплекс - «Бригантина», «Дальняя - Драмтеатр», «Архангельская - Ильюшина», «Лоста - ВоГУ», «Молочное – Центр», «Прилуки – Центр». Общественный транспорт будет ездить до 4.00 1 января. Интервал движения в зависимости от направления - от 15 до 50 минут. Стоимость проезда на данных маршрутах будет составлять 40 рублей, все виды льгот на проезд в новогоднюю ночь не действуют.

В период новогодних праздников с 1 января по 8 января 2019 года движение автобусов по маршрутам регулярных перевозок пассажиров будет осуществляться по расписанию выходного дня.

В Череповце цена билета в автобусе вырастет до 56 рублей, в трамвае - до 52 рублей, то есть в два раза. Такая стоимость будет действовать с 00.30 до 5.30 часов утра, сообщает ОТР.

Добавим, что во многих городах России стоимость проезда на общественном транспорте в новогоднюю ночь не меняется. Например, в Санкт-Петербурге цены на проезд в этот период будут прежними, а транспорт будет работать всю ночь, в Орле - до трех часов ночи по пяти маршрутам, стоимость билетов не изменится. В Костроме, так же, как и в Вологде, общественный транспорт будет работать до 4 часов утра, средний интервал движения составит 20 минут, а билеты будут стоить так же, как и в обычные дни.

А в Москве проезд на наземном транспорте, метро и МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщил на своей странице ВКонтакте мэр столицы Сергей Собянин.