ТГК-2 перенесло ремонт теплосети в Вологде, отключений отопления пока не будет

16.12.2020 [Общество]

Отключение отопления в домах трех микрорайонов Вологды, запланированное из-за ремонтных работ на вечер 16 декабря, не состоится. Ремонт перенесли. 

Ранее NewsVo сообщал, что обнаружены два дефекта на теплосетях, находящихся на балансе ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ – на магистральном трубопроводе  диаметром 600 мм в районе дома  по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26. Из-за ремонтных работ необходимо отключить отопление, либо ограничить температуру теплоносителя для жителей улиц Конева, Воркутинская, Беляева, Технический переулок, Архангельская, Пригородная, Прядильщиков, Дзержинского, Осановский проезд, ул. Ярославская, Новгородская, Пошехонское шоссе, Преминина, Молодежная.

Для ремонта выбирали даты, когда прогнозируется потепление - с 21.00 16 декабря до 18.00 17 декабря. Однако позже поступил уточненный прогноз синоптиков, в котором они сообщают, что к вечеру 17 декабря ожидается резкое понижение температуры  до -13 градусов по Цельсию. Поэтому было решено, как сообщает пресс-служба городской администрации, перенести  дату проведения работ. О ней будет сообщено дополнительно.

Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов обещал составить «серьезный разговор» с представителями ТГК-2 по поводу состояния находящихся в ведении фирмы сетей. 
 

Тэги: отключение отопления

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса
«Ледяные цветы» появились на Бородаевском озере в Кирилловском районе
В здании моногоспиталя Вологды труп пролежал целый день в манипуляционной
Вологжан просят не пользоваться переговорными трубами на бульваре улицы Пирогова
Вологодского губернатора могут включить в состав политического комитета ВОЗ от России
Суд обязал сломавшего памятник купцу череповчанина выплатить 100 тысяч рублей
В Вологде женщина со 100%-ным поражением легких родила здорового ребенка
В Великом Устюге мужчину, ударившего знакомого бутылкой по голове, осудили условно
367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В администрации Вологды отказались назвать членов совета директоров УК «Фрязиново»
09.12.2020 [Общество]

В Тотьме и Великом Устюге в ЦРБ без разрешения департамента здравоохранения лечили пациентов с коронавирусом

7112
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержали мужчину, напавшего на 16-летнюю девушку в подъезде
В Вологде количество бригад скорой помощи увеличили с 22 до 29
Череповчанин подделывал протоколы радиационного контроля грузов
Фотографии Вологодской области можно увидеть на станции Выставочная в Москве до 21 декабря
Жителя Усть-Кубинского района будут судить за покушение на убийство 67-летней соседки
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
ТГК-2 перенесло ремонт теплосети в Вологде, отключений отопления пока не будет
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

2950
0
16.12.2020 [БлогоVO]

Мишки с нами больше нет

98
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

550
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика