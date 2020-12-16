ТГК-2 перенесло ремонт теплосети в Вологде, отключений отопления пока не будет

Отключение отопления в домах трех микрорайонов Вологды, запланированное из-за ремонтных работ на вечер 16 декабря, не состоится. Ремонт перенесли.

Ранее NewsVo сообщал, что обнаружены два дефекта на теплосетях, находящихся на балансе ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ – на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм в районе дома по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26. Из-за ремонтных работ необходимо отключить отопление, либо ограничить температуру теплоносителя для жителей улиц Конева, Воркутинская, Беляева, Технический переулок, Архангельская, Пригородная, Прядильщиков, Дзержинского, Осановский проезд, ул. Ярославская, Новгородская, Пошехонское шоссе, Преминина, Молодежная.

Для ремонта выбирали даты, когда прогнозируется потепление - с 21.00 16 декабря до 18.00 17 декабря. Однако позже поступил уточненный прогноз синоптиков, в котором они сообщают, что к вечеру 17 декабря ожидается резкое понижение температуры до -13 градусов по Цельсию. Поэтому было решено, как сообщает пресс-служба городской администрации, перенести дату проведения работ. О ней будет сообщено дополнительно.

Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов обещал составить «серьезный разговор» с представителями ТГК-2 по поводу состояния находящихся в ведении фирмы сетей.

