Моногоспиталь в Великом Устюге пока может принять только 13 человек

15.12.2020 [Общество]

В Великом Устюге заработал коронавирусный моногоспиталь. Он был развернут на базе инфекционного отделения местной ЦРБ. Медпомощь здесь будут оказывать пациентам с новой коронавирусной инфекцией из Великоустюгского района и близлежащих восточных районов.

— Сейчас на лечении находятся 8 человек. Новый моногоспиталь оснащен медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, кислородными концентраторами, установлен санпропускник, — сообщает пресс-служба губернатора. 

Сейчас максимальная возможная загрузка моногоспиталя - 13 человек. В начале января ожидается дополнительное поступление необходимого количества кислородных концентраторов. Главврач Великоустюгской ЦРБ Андрей Глухих пояснил, что как только кислородом будет обеспечена каждая палата, моногоспиталь будет готов работать на все 100%. Ранее сообщалось, что в Великом Устюге появятся 25 коронавирусных коек. 

NewsVo писал, что на самом деле медики Великоустюгской ЦРБ еще до официального открытия моногоспиталя лечили больных коронавирусом. Об этом стало известно 9 декабря, когда в сеть слили запись закрытого совещания в департаменте здравоохранения. На ней заместитель начальника департамента Максим Трусов отчитывает главврачей ЦРБ в Тотьме и Великом Устюге, которые, в нарушение норм маршрутизации, лечат коронавирусных больных у себя, а не отправляют в моногоспитали. Чиновник указывает на то, что у «районок» нет ресурсов для такого лечения, медики ЦРБ в ответ на это просят им их предоставить. 

В Великоустюгской ЦРБ заявили, что тяжелых больных с коронавирусом им до моногоспиталя просто не довезти.

— У нас 450 километров, мы тяжелых больных везти не можем. Мы, бывает, их сразу на аппарат садим. Давайте тогда вертолет с боксом, — говорят врачи из Великого Устюга, — (…) Максим Андреевич, у нас уже умерло 17 пациентов с ковидом, которых мы вскрывали. И в реестре мы все время пишем…

— «Молодцы!» А у нас неэффективные койки. Почему нарушение маршрутизации происходит?

Тэги: коронавирус

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