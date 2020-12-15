Моногоспиталь в Великом Устюге пока может принять только 13 человек

В Великом Устюге заработал коронавирусный моногоспиталь. Он был развернут на базе инфекционного отделения местной ЦРБ. Медпомощь здесь будут оказывать пациентам с новой коронавирусной инфекцией из Великоустюгского района и близлежащих восточных районов.

— Сейчас на лечении находятся 8 человек. Новый моногоспиталь оснащен медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, кислородными концентраторами, установлен санпропускник, — сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас максимальная возможная загрузка моногоспиталя - 13 человек. В начале января ожидается дополнительное поступление необходимого количества кислородных концентраторов. Главврач Великоустюгской ЦРБ Андрей Глухих пояснил, что как только кислородом будет обеспечена каждая палата, моногоспиталь будет готов работать на все 100%. Ранее сообщалось, что в Великом Устюге появятся 25 коронавирусных коек.

NewsVo писал, что на самом деле медики Великоустюгской ЦРБ еще до официального открытия моногоспиталя лечили больных коронавирусом. Об этом стало известно 9 декабря, когда в сеть слили запись закрытого совещания в департаменте здравоохранения. На ней заместитель начальника департамента Максим Трусов отчитывает главврачей ЦРБ в Тотьме и Великом Устюге, которые, в нарушение норм маршрутизации, лечат коронавирусных больных у себя, а не отправляют в моногоспитали. Чиновник указывает на то, что у «районок» нет ресурсов для такого лечения, медики ЦРБ в ответ на это просят им их предоставить.

В Великоустюгской ЦРБ заявили, что тяжелых больных с коронавирусом им до моногоспиталя просто не довезти.