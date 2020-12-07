С 14 декабря в Великом Устюге откроют моногоспиталь для пациентов с COVID-19

На базе инфекционного отделения Великоустюгской ЦРБ с 14 декабря откроется моногоспиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил глава региона Олег Кувшинников.

— Сейчас ведется работа по оснащению этого монопрофильного госпиталя всем необходимым: это разводка кислорода, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, санпропускник. С 14 декабря этот моногоспиталь будет принимать больных СOVID с Великоустюгского района и близлежащих восточных районов, — заявил Кувшинников.

Предполагается, что в новом моногоспитале одновременно смогут разместить 25 коронавирусных больных.