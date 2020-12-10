Новую территориальную схему обращения с отходами в Вологодской области не успеют разработать до конца 2020 года

Сроки завершения работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами перенесены на 2 декабря 2021 года. Постановление об этом было подписано заместителем губернатора Антоном Кольцовым 5 октября этого года.

Ранее NewsVo сообщал, что весной прошлого года прокуратура Вологодской области заявила: исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил.

Осенью 2019 года в областном правительстве заявили, что будут разрабатывать новую территориальную схему и пересмотрят нормативы накопления мусора. Однако пересмотр в правительстве связывают не с тем, что он был установлен без оснований, а с тем, что данные, изложенные в схеме обращения с отходами, устарели.

Схему и региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, для Вологодской области разрабатывает ООО «Большая тройка» из Москвы. Таковы результаты проведенного региональным департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования аукциона по поиску подрядчика.

Судя по сайту госзакупок, работы выполняются за 8,36 млн рублей, первоначальный срок исполнения контракта — до 2 декабря 2020 года. Однако 8 октября 2020 года в контракт были внесены изменения, они коснулись в том числе и календарного плана, который стал на два пункта больше. Кроме того, были изменены даты замеров ТКО.

Так например, в первой версии контракта проведение инструментальных измерений отходов и их морфологического состава за сезоны «Зима» и «Весна» должно было закончится 30 апреля 2020 года. Сейчас весенние замеры перенесены на срок до 31 мая 2021 года отдельным пунктом.

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологодской области перенесено с 30 сентября 2020 на 30 июля 2021 года. Общий срок разработки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области продлили ровно на год — со 2 декабря 2020 на 2 декабря следующего года.

В правительстве Вологодской области, судя по всему, согласились с таким положением дел, так как 5 октября, перед внесением изменений в контракт, заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов подписал постановление о возможности изменения срока исполнения данного госконтракта.

Стоит отметить, что при всей этой непростой ситуации вокруг разработки Счетная палата РФ отметила территориальную схему обращения с отходами в Вологодской области как одну из лучших. 11 октября 2020 года на сайте ведомства появился Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность Российской Федерации, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». В отчете имеется справка по результатам проведенного ППК «РЭО» анализа 85 территориальных схем обращения с отходами субъектов Российской Федерации. Опираясь на эти данные, Счетная палата сделала вывод о том, что в территориальных схемах регионов были выявлены многочисленные недостатки, связанные в том числе с завышением нормативов накопления ТКО, применением расчета массы образования ТКО без учета действующих нормативов накопления ТКО.

«При этом можно выделить „лучшие“ регионы: Вологодская, Ярославская, Орловская области, — и „худшие“ регионы: Еврейская автономная область, Хабаровский край, Саратовская область, Чукотский автономный округ», — написано в отчете Счетной палаты.

Какую именно территориальную схему Вологодской области имела ввиду счетная палата, составляя отчет, на сайте ведомства не уточняется.