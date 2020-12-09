Модель из Вологды представит Россию на международном конкурсе красоты в Польше

Вологжанка Таисия Шапкова будет представлять Россию на международном конкурсе красоты Miss Supranational, который пройдёт в Польше в 2021 году.

Об этом Таисия сообщила на своей странице в социальной сети:

– Всем привет! У меня потрясающая новость. Меня выбрали представлять Россию на международном конкурсе красоты, который состоится в 2021-м году! Miss Supranational. В ближайшие 2 недели будут избраны страны-участницы для финала конкурса.

Проголосовать за Россию и за Таисию можно по ссылке. Её номер 29. Один голос можно отдать бесплатно.

– Если пожелаете отдать несколько голосов, то уже за дополнительную плату. Средства пойдут на организацию подготовки и проведение самого финала конкурса, – поясняет Таисия.

«Мисс Супранешнл» — это телевизионный конкурс красоты для фотомоделей со всех континентов в возрасте 18 - 26 лет. Конкурс проводится Всемирной Ассоциацией Красоты в Польше с 2009 года.

За 10 лет существования конкурса россиянки ещё ни разу не становились победительницами.

В октябре NewsVo рассказывал, что Таисия Шапкова победила в трёх номинациях конкурса «Краса России 2020», и о том, как она стала популярной моделью.