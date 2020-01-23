«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе

Елена Петряева

Можно ли жить в Вологде и работать моделью? Что должна уметь модель кроме того, чтобы просто быть красивой? Нужно ли истязать себя диетами, чтобы найти работу в модельном агентстве? Эти и другие вопросы Newsvo задал вологжанке, которая уже три года работает моделью — у нас в гостях Тейя Мира. Сейчас она живёт в Санкт-Петербурге, где окончила колледж управления и коммерции (СПбТКУиК) по специальности "Туризм", но часто бывает в родной Вологде.

Восточная съемка". Фотограф:Анна-София Спрожецкая. Стилист-визажист: Анастасия Морозова.

- Тейя - это ваш псевдоним?

- Отчасти. У моих родителей вепсские корни. При рождении меня хотели назвать вепсским именем Тейя, но потом все же записали в свидетельстве как Таисию.

- Как вы стали моделью?

- Моделью я работаю уже три года. Пришла к этой профессии после участия в конкурсе "Краса русского севера", который проходил в Вологде. До этого моим главным фотографом была моя мама, именно она раскрыла во мне любовь к фотографии. В детстве мы вместе смотрели «Топ модель по-американски». После этого конкурса я стала изучать профессию модели, узнавать о ней больше, пошла учиться в школу моделей в Вологде. Я смотрела много блогов моделей, начала формировать своё портфолио, участвовала в творческих проектах с фотографами. После того, как у меня сформировалось портфолио, я начала его рассылать. И вот эти три года я работала как фриланс-модель, только совсем недавно заключила контракт с модельным агентством.

- Почему вы выбрали эту профессию?

- Я всегда любила сцену. Конкурс подтолкнул меня к дальнейшим поискам себя именно в этом направлении. Не сказать, что я очень люблю одежду или косметику - мне нравится жить в этом процессе. Модель - это актриса одного кадра, и на съемке я чувствую, что могу много всего выразить. Например, в жизни мне не хватает каких-то эмоций, в обыденной жизни часто просто нет условий для того, чтобы раскрыть какие-то свои стороны. А здесь я могу высказаться, передать разное настроение. Я часто смотрю работы известных фотографов, меня это вдохновляет. Подиум для меня, как сцена. Когда ты выходишь на него, то это удивительно чувство, как будто ты находишься в потоке. Прилив сил, энергии и ощущение, как будто ты можешь всё! Это потрясающе!

- Как происходит поиск работы? Или вам приходится ждать, когда позовут на съёмку?

- Раньше я сама искала съемки и показы, выкладывала свои фотографии на различные модельные порталы и интернет-ресурсы. На них приходили отклики, мне предлагали участие в съемках. Сейчас варианты съемок предлагает агентство, либо меня приглашают заказчики или фотографы, с которыми мы уже работали. Приходят отклики с порталов, где я оставляла заявки.

Так меня нашла фотограф из проекта "Национальные истоки красоты" (Les origines de la beauté). Это некоммерческий этнографический и культурно-исторический проект, который проходит при поддержке ЮНЕСКО и рассказывает о красоте и культуре девушек из разных стран. Фотограф сама русская, но уже более десяти лет живёт в Париже. Она фотографирует девушек, которые как бы олицетворяют красоту своего народа.

- Там вы на фото в вепсском народном костюме?

- Да, мама сшила его мне специально для этого проекта. Мама у меня, кстати, часто выступает дизайнером, правда, она сама себя таковым не считает. Часто даже в бьюти-кадрах и на съемках в кино требуется своя одежда, и я использую одежду и украшения, которые сделала мама.

Участие в проекте "Национальные истоки красоты" помогло мне многое пересмотреть в моей жизни. Я заинтересовалась изучением своих корней, стала больше читать про самобытность вепсов, потому что от бабушек и дедушек у меня было мало информации на эту тему.

Проект "Национальные истоки красоты" ("Les origines de la beauté"). Фото: Александр Ключко и Наталья Иванова.

- В каких проектах ещё удалось участвовать?

- В основном это коммерческие съемки, фотосессии для каталогов, известных интернет-магазинов, для инстаграма шоурумов. Потом были съёмки в видео-рекламе. Например, мы снимали ролик яхт, которые катают туристов по Неве. Как будто бы у нас на яхте был девичник и нас снимали с квадрокоптера.

Участвовала в съемках в массовке в Санкт-Петербурге. После одной из таких съемок меня пригласили для съемок эпизода в сериале "Тайны следствия" с Анной Ковальчук. Это было в сентябре 2019 года. Я играла продавщицу бутика, у меня даже была небольшая реплика в диалоге с Анной Ковальчук.

- Эта серия уже вышла?

- Пока я её не видела. Иногда бывает сложно отслеживать результаты всех съемок. К примеру, недавно я решила отследить, куда отправились фотографии после съемки для фотостоков, в которой я участвовала. Это были съемки для фотобанка, которым могут пользоваться люди по всему миру. Я не имела понятия, что это такое и как работает. Но оказалось, очень увлекательно! Забавно находить свои фотографии на сайтах различных компаний по всему миру! Мне удалось найти, что мои фотографии с той съемки использовали для рекламы астрологического сайта в Греции, центра развития в Великобритании, психологического центра и школы вокала в Японии, стоматологии в Швеции или в блоге канадской журналистки в статье «9 способов победить депрессию».

Фото для сайта шведской стоматологии.

- В каких съемках вам нравится участвовать больше всего?

- Наверное, было бы тяжеловато, если бы всегда были съемки какого-то одного типа. В этой работе мне как раз и нравится разнообразие. Например, знакомые девочки ездят по контракту на съемки в Азию, в Китай. У них там съемки одного типа, чаще всего - каталоги. Это по двенадцать часов однотипных съемок, и самое неприятное, что там нет индивидуального подхода. Чаще всего на такой съемке много моделей, один стилист. Даже в гигиеническом плане это не очень приятно, всех красят одними и теми же кистями. Здесь у нас в Санкт-Петербурге, например, может, и не такое обилие съемок, но мне приятно чувствовать, как ко мне здесь уважительно относятся. Я прихожу на съемку одна, у меня отдельный стилист по волосам и стилист-визажист. Все работают, как одна команда, поддерживают друг друга, угощают меня кофе. Самое ценное - это отношение!

- Можно ли быть моделью и работать в Вологде?

- Скорее всего, здесь не будет коммерческих проектов. Ради творчества -пожалуйста. Но я считаю, что труд должен оплачиваться. Я столкнулась с этим на начальном этапе своей работы. Если ты в определенный момент не начинаешь себя ценить и выходить на другой уровень, то тебе постоянно даже магазины и шоурумы будут предлагать: "Давайте мы с вами на «тайм фор принт» посотрудничаем».

- Что такое «тайм фор принт»?

- Термин «time for print» обозначает, что модель и фотограф оба работают бесплатно ради результата. Это может быть интересно, чтобы получить качественные снимки для портфолио. Либо все получают публикацию в каком-то издании. Но если вы рекламируете одежду, то с какой стати работать бесплатно?

- Что должна уметь модель, кроме того, что у неё есть хорошая внешность?

- Самое главное - нужно уметь ценить себя, потому что здесь твою самооценку будут постоянно опускать. Приходится проходить очень много кастингов, и если ждать, что в каждый проект должны выбрать именно тебя, то будет много разочарований. Часто заказчики ищут определенный типаж, например, брюнетку с карими глазами, а ты блондинка с голубыми глазами, поэтому тебя не возьмут. Так это не значит, что ты в чём-то плохая, просто это не твой проект. Важно формировать свой внутренний мир. В этой сфере всегда чувствуешь себя одиночкой в толпе. Вроде бы и отношения с окружающими хорошие, но все равно ты сам по себе и вся ответственность на тебе. У меня, например, хорошие отношения с другими моделями, но у меня мало закадычных друзей в этой сфере. Нужно иметь свою внутреннюю силу.

- Какой тип моделей чаще всего ищут заказчики?

- Я три года была фрилансером, без агентства, потому что у агентств обычно свой определенно узкий взгляд. В России до сих пор действуют принципы, которые заставляют моделей сидеть на изнуряющих диетах. Вслух заявляется, что вы можете питаться как угодно, но на деле, если ты хоть немного выходишь за предел стандарта, то тебя не берут. При том, что моделинг в Европе и Америке давно трансформировался. Там нет такого, что модели могут быть только «минус сайз» - худые или «плюс сайз» - полные, как у нас. У них есть все размерные ряды моделей. Например, для меня идеал - это спортивное подтянутое тело, а в классическом моделинге, который российская индустрия сейчас поддерживает, модель должна быть совершенно без бёдер. При том, талии может практически не быть, то есть прямая фигура. А если у тебя фигура "песочные часы", то ты уже не вписываешься. И я поняла, что важно себя любить и ценить. В результате я нашла своё агентство, для которого подходят мои параметры. Но было время, когда я постоянно не подходила под требования агентств, думала, что мне нужно быть тощей. У многих девушек такое давление сильно влияет на самооценку, у них начинаются нарушения в питании и пищеварении.

- Сейчас вы работаете с агентством. Что это значит?

- Они предлагают варианты съемок. Ты можешь выбирать, что тебе интересно, от остального отказываться. Есть возможность выбирать. Во многом удобство работы с агентством ещё в том, что оно находит и предлагает моделям зарубежные контракты. Иностранным фирмам удобнее работать через агентства, а не с моделями-фрилансерами потому, что это проще с юридической точки зрения.

Модный показ платьев Дианы Бантюк, 2017. Фотограф: Ольга Дерий.

- Приходится ли вам сильно себя в чем-то ограничивать, чтобы сохранять фигуру?

- Я веду здоровый образ жизни. Мне это нравится, поэтому я не чувствую, что слишком ограничиваю себя в чём-то. Изредка я позволяю себе что-нибудь сладкое. В гостях, например. Дома я заменяю сахар мёдом, сиропом из топинамбура или финиками. И когда к этому привыкаешь, то всё остальное кажется слишком сладким, даже невкусным. Самое главное для меня - это режим. Стараюсь питаться вовремя. Если пропускаю обычное время еды, то организм чувствует себя хуже. Я пробовала себя сильно ограничивать, но результатов особых не было, а настроение сильно портилось. Самое главное - не килограммы, а сантиметры. Я каждый день занимаюсь фитнесом, утром дома у меня полчаса разминка. Потом у меня распевка, я пою. А потом час занимаюсь скандинавской ходьбой. Меня дедушка приучил и мне это очень нравится. Он сам занимается уже несколько лет и добился заметных результатов: скинул вес, улучшил здоровье. Он давно меня звал с собой, но у меня было какое-то предубеждение, что этот вид спорта только для пожилых людей. Но, наблюдая его результаты, я год назад стала ходить с ним вместе, а потом и сама по себе. За час прохожу примерно семь тысяч шагов в очень быстром темпе.

- Вы поёте? Что именно?

- От популярной музыки до народной, в основном скандинавский фольклор. Так сложилось, что северное направление увлекает меня во всех сферах.

- Существует много стереотипов о работе модели. Приходилось ли вам сталкиваться с грубостью или защищаться?

- Кстати, вот к вопросу, что важно уметь. Я думаю, важно ещё уметь слушать свою интуицию! Летом меня одно агентство приглашало работать в Индию. Меня что-то насторожило, но что именно, я не могла понять. Прежде чем ехать, я решила выяснить, куда они приглашают, вышла на то индийское агентство, зашла в их инстаграм, оно у меня вызвало недоверие. Я попыталась навести о нём справки в других индийских агентствах. Об этом узнали мои российские наниматели и устроили скандал. Они решили, что я поступаю непрофессионально, действую в обход них, они меня оскорбляли. Для меня вся эта ситуация была очень неприятной. Я думала, что вдруг и правда была неправа, переживала, что моя репутация как-то пострадает. Конечно же, я тогда в Индию не поехала. Проходит какое-то время и в интернете появляется история про модель, которая как раз поехала в Индию через то самое агентство и как раз в то самое время! Эта девушка написала, что директор того индийского агентства стал приставать к ней. Ей пришлось бежать через балкон апартаментов в соседнюю квартиру и вызывать полицию. А потом её молодой человек из России через посольство решал вопрос, как её вывезти домой. Я бы с такой ситуацией могла просто не справиться! У меня бы просто нервы не выдержали! Какое чудо, что меня отвело! Случайным образом я почувствовала, что это не моё. Хотя логика в то же время подсказывала мне: "Ты же так хотела поехать работать по контракту! Не теряй эту возможность!"

- На съёмках в России такое не происходит?

- В Питере я не сталкивалась с такими случаями. Но знакомые рассказывают, что в московских агентствах помимо работы по контракту моделям предлагают подработку в эскорт услугах. Естественно, выбор за моделью.

- Заработка модели хватает на жизнь или вы работаете ещё кем-то?

- По выходным я преподаю в детской модельной школе в Санкт-Петербурге. Провожу занятия по фотопозированию, учу детей не бояться выражать себя, вести себя раскованно перед камерой. Ещё у меня разработан свой онлайн курс по фотопозированию. Это целый вид искусства. Я считаю, что обучиться ему может каждый - научиться владеть руками во время съемки, как правильно и красиво ставить руки, ноги, мимика, работа с различным освещением. Заказчики предпочитают работать с моделями, которые обладают всеми этими навыками. Думаю, это может быть полезно для многих людей, которые совершенно не связаны с моделингом.