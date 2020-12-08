Дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Вологодской области пока неизвестна

08.12.2020 [Общество]

В департаменте здравоохранения Вологодской области рассказали, что до конца 2020 года ожидают поступление в регион около тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». 

— Эта партия будет использоваться для вакцинации населения из групп риска. В первую очередь, это медицинские работники, педагоги и соцработники. Прививки делаются добровольно, по желанию, — пояснили NewsVo в ведомстве.

Как ранее сообщал NewsVo, первая партия вакцины — 42 единицы — от коронавируса поступила в область 24 ноября. Вакцинацию уже прошли часть сотрудников моногоспиталей в Череповце и Вологде — на данный момент 23 человека.

— Сейчас в регионе также ведется подготовка к массовой иммунизации населения против COVID-19. На первом этапе планируется привить около 30% населения области. На сегодняшний день точные сроки поступления в регион вакцины для массовой иммунизации пока неизвестны, — пояснили в департаменте.

11 ноября РИА новости сообщили, что в Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на местное министерство здравоохранения, это произошло, вероятно, из-за того, что их иммунитет к моменту взаимодействия с COVID-19 не успел сформироваться.

27 ноября стало известно, что ранее привившийся вакциной «Спутник V» журналист Алексей Пивоваров тоже заболел коронавирусом. 

— Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал,  — написал Пивоваров на своей странице в Instagram.

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Тэги: вакцинация, коронавирус

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