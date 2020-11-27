Вологодских медиков начали прививать от коронавируса

В Вологодской области начали прививать медиков от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Первая вакцинация от коронавирусной инфекции проведена в Череповце. Прививка вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, сделана 14 медицинским работникам моногопиталя Череповецкой городской больницы. В число первых вакцинированных вошли врачи и медицинские сестры в возрасте от 18 до 60 лет, работающие в «красной зоне», — говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что нежелательных реакций ни у кого из привитых не обнаружено. Поскольку вакцинация двукратная, для выработки иммунитета вторую прививку медикам сделают через три недели после первой.

Сейчас к вакцинации готовятся медицинские работники других моногоспиталей. Вакцинировать будут тех, у кого не обнаружены антитела к коронавирусу.

— С ростом количества поставленных доз вакцины медработники смогут чувствовать себя гораздо увереннее, так как будут защищены не только респираторами и костюмами, но и собственным иммунитетом. Очередную партию вакцины область ожидает на следующей неделе, — отмечают в департаменте здравоохранения.

11 ноября РИА новости сообщили, что в Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на местное министерство здравоохранения, это произошло, вероятно, из-за того, что их иммунитет к моменту взаимодействия с COVID-19 не успел сформироваться.

27 ноября стало известно, что ранее привившийся вакциной «Спутник V» журналист Алексей Пивоваров тоже заболел коронавирусом.