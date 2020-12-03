Трехметровый арт-объект «Танцующая пара» установили на проспекте Победы в Вологде

03.12.2020 [Общество]
Трехметровый арт-объект «Танцующая пара» установили на проспекте Победы в Вологде

У дома №25 на проспекте Победы в Вологде появился новый арт-объект. Эта трехметровая светящаяся конструкция куплена на средства бизнеса в Санкт-Петербурге. 2 декабря прошло тестовое включение, сообщил новостной сайт администрации города. 

Светодинамический фонтан «Лотос» уже установлен на площади Дрыгина, «Дед Мороз на тройке лошадей» смонтирован на площади Федулова. «Новогодний шар» в этом году планируют установить около кинотеатра "Ленком", либо на бульваре по улице Пирогова.

Новогоднюю иллюминацию в Вологде планируют полностью смонтировать к 5 декабря. На площади Революции уже появились новые консоли-«снежинки», «сосульки» и прожекторы. Гирляндами украшены фасады зданий, аллеи по улицам Пушкинской, Мира. Смонтирована новогодняя иллюминация и на территории Кремлевского сада. Консоли установили на мостах города, на улицах Герцена и Мира, они появятся еще на нескольких магистралях.

Ранее NewsVo сообщал, что  контракт на новогоднее оформление города, снизив стоимость с 4,4 млн. рублей до 1,5 млн. рублей, выиграло ООО «Абсолютстрой». Согласно условиям, фирма должна выполнить ремонт и монтаж имеющегося у города оборудования и праздничной иллюминации, обеспечить их функционирование до конца января, а затем демонтировать.

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