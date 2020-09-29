Контракт на новогоднее оформление Вологды выиграло ООО «Абсолютстрой»

29.09.2020 [Общество]

В администрации Вологды подвели итоги аукциона по поиску подрядчика на новогоднее оформление областной столицы. Снизив стоимость контракта с 4,4 млн. рублей до 1,5 млн. рублей, его выиграло ООО «Абсолютстрой».

Согласно условиям госконтракта, фирма должна будет до 5 декабря выполнить ремонт и монтаж имеющегося у города оборудования и праздничной иллюминации, обеспечить их функционирование до конца января, а затем демонтировать. В техзадании прописано, о каком именно оборудовании идет речь: гирлянды, прожекторы, световые панно, объемные фигуры «Дед Мороз на тройке лошадей» и «Лотос».  

ООО «Абсолютстрой» зарегистрировано в Вологде в 2016 году, учредитель - Евгений Карпов. Ранее фирма уже выигрывала аукционы на украшение города флагами и поставку флагов (с 21 апреля по 30 ноября 2020 года администрация Вологды потратит на эти цели 1,59 млн рублей), а также на подготовку к сезону и содержание пляжа в парке Мира в 2019 году ( 845 тысяч рублей).

Ранее NewsVo сообщал, что МКУ «Служба городского хозяйства» администрации Вологды через суд пытается взыскать с подрядчика, украшавшего город к прошлому Новому году, 1,6 млн. рублей неустойки. ООО «Компания «Амалкер» обвинили в невыполнении взятых на себя в рамках муниципального контракта обязательств. На предыдущих торгах цена контракта тоже снизилась вдвое. 

 

Тэги: новый год, госзакупки

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