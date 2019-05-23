845 тысяч рублей потратят в Вологде на подготовку к сезону и содержание пляжа в парке Мира

845 тысяч рублей потратят из бюджета Вологды на подготовку к новому сезону и содержание пляжа в парке Мира. Госконтракт получило ООО "Абсолютстрой" (директор – Евгений Карпов). Фирма стала единственным участником аукциона.

По данным пресс-службы городской администрации, уже проведена очистка дна акватории, благоустройство туалетов. Подрядчику также предстоит отремонтировать и покрасить оборудование: раздевалки, туалеты, навесы. На пляж завезут 170 тонн песка, который будут разгружать частями на протяжении лета. Перед приемкой сотрудниками ГИМС на пляже такде выкосят траву. Все работы должны быть завершены до 9 июня.

В обязанности «Абсолютстрой», судя по данным на сайте госзакупок, также входит организация спасательного поста на пляже, патрулирование акватории реки. Специалисты будут дежурить на посту с 9 до 21 часа. Территорию пляжа оградят, чтобы на нее не заезжали на машинах.

Первые пробы воды и почвы специалисты взяли 15 мая. Исследование продлится две недели, его результаты покажут, можно ли там купаться в реке Вологде этим летом.

В прошлом году, как сообщал Newsvo, пляж в парке Мира открыли 10 июня. На подготовку пляжа и содержание его в течение купального сезона в 2018 году было выделено 725 тысяч рублей из бюджета города. Купаться в реке в прошлом году эксперты Роспотребнадзора не разрешили, вода не соответствовала нормативам.