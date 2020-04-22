В администрации Вологды решили не отказываться от украшения города к 9 мая

22.04.2020 [Общество]

В администрации Вологды приняли решение не отказываться от украшения города к Дню Победы. Об этом 22 апреля сообщил в соцсети мэр Сергей Воропанов. Он также напомнил, что все массовые праздничные мероприятия в регионе перенесли на неопределенный срок. 

— Мы, конечно же, готовим к празднику город, наводим порядок, не только красим ограждения. Приняли решение, что украшение города будет, надо создать праздничную атмосферу. Будет и цветочное оформление города. 28 тысяч тюльпанов планируем высадить в центральной части города у основных мемориалов. Даже если не будет парада, люди, наверное, все равно будут приходить и возлагать цветы, — отметил Воропанов. 

На украшение города к праздникам в период с 21 апреля по 30 ноября 2020 года администрация Вологды потратит 1,59 млн рублей. Контракт на проведение этих работ чиновники подписали 21 апреля с ООО «Абсолютстрой» из Вологды (учредитель — Евгений Карпов). Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. 

В контракте говорится, что город купит у фирмы 910 флагов. Кроме Дня Победы, Вологду будут украшать ими к Дню труда (01 — 05 мая), Дню защиты детей, Дню России, Дню города, Дню государственного флага, Дню знаний, Дню народного единства. В стоимость контракта включены работы по монтажу и демонтажу флагов.

Вологодский интернет-портал «Вточку» ранее обращал внимание жителей, что в 2018 году администрация Вологды уже покупала 430 флагов, в 2019 году — 724 флага.

Тэги: праздники, госзакупки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность
В Череповце сгорел дачный дом за 25 млн рублей
В Вологодской области трое зараженных коронавирусом пациентов в тяжелом состоянии
Число заразившихся коронавирусом в Вологодской области достигло 100 человек
Мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил итоги конкурса на лучший мем
Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе
Губернатор Вологодской области ответил на видеообращение охотников с просьбой разрешить им промысел
«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю
22.04.2020 [Общество]

Поправки в Конституцию в Вологодской области поддерживают бюджетники и пенсионеры

501
2
22.04.2020 [Общество]

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Грязовецком районе

1482
0
22.04.2020 [Общество]

В администрации Вологды решили не отказываться от украшения города к 9 мая

337
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин сжёг автомобиль знакомого за долги
Вологжан приглашают на виртуальную экскурсию по Великоустюгскому району
Жительницу Череповецкого района задержали по подозрению в убийстве соседа-пенсионера
Вологодские коммунисты отказались от проведения акций в честь 150-летия Ленина из-за коронавируса
Концерт вологодской группы SMOKYROOM пройдёт онлайн 23 апреля
В администрации Вологды решили не отказываться от украшения города к 9 мая
Поправки в Конституцию в Вологодской области поддерживают бюджетники и пенсионеры
 


20.04.2020 [Общество]

«И вологодский губернатор, и Путин пытаются смешать вместе Россию и СССР». Историк Андрей Зубов объяснил, почему сейчас переписывают историю

6483
0
22.04.2020 [БлогоVO]

Катя рассказывает про Том Сойер Фест и про проект «Дом Живой»

69
0
21.04.2020 [Обзор Прессы]

«Бессмертный полк» в окнах и на балконах предлагают провести «Дети войны»

278
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика