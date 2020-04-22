В администрации Вологды решили не отказываться от украшения города к 9 мая

В администрации Вологды приняли решение не отказываться от украшения города к Дню Победы. Об этом 22 апреля сообщил в соцсети мэр Сергей Воропанов. Он также напомнил, что все массовые праздничные мероприятия в регионе перенесли на неопределенный срок.

— Мы, конечно же, готовим к празднику город, наводим порядок, не только красим ограждения. Приняли решение, что украшение города будет, надо создать праздничную атмосферу. Будет и цветочное оформление города. 28 тысяч тюльпанов планируем высадить в центральной части города у основных мемориалов. Даже если не будет парада, люди, наверное, все равно будут приходить и возлагать цветы, — отметил Воропанов.

На украшение города к праздникам в период с 21 апреля по 30 ноября 2020 года администрация Вологды потратит 1,59 млн рублей. Контракт на проведение этих работ чиновники подписали 21 апреля с ООО «Абсолютстрой» из Вологды (учредитель — Евгений Карпов). Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В контракте говорится, что город купит у фирмы 910 флагов. Кроме Дня Победы, Вологду будут украшать ими к Дню труда (01 — 05 мая), Дню защиты детей, Дню России, Дню города, Дню государственного флага, Дню знаний, Дню народного единства. В стоимость контракта включены работы по монтажу и демонтажу флагов.

Вологодский интернет-портал «Вточку» ранее обращал внимание жителей, что в 2018 году администрация Вологды уже покупала 430 флагов, в 2019 году — 724 флага.