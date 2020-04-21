Торжества к 75-летию Победы в Вологодской области перенесут на неопределенный срок

Губернатор Вологодской области поручил региональному департаменту внутренней политики скорректировать сроки проведения торжественных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их необходимо перенести их на более позднее время с учётом ситуации по распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На прошлой неделе президент России объявил о переносе торжеств из-за COVID-19. Решение коснулось парадов в регионах, а также всех массовых мероприятий, которые были запланированы к празднованию годовщины Победы.

Тем не менее, некоторые мероприятия пройдут в срок. Так, например, юбилейные медали и подарочные наборы будут вручены ветеранам в преддверии праздника.

— Мы продолжим работу, но попрошу делать это аккуратно, через родственников, соблюдая строгие меры санитарной защиты наших ветеранов. Мы не должны оставить их без внимания, но сейчас здоровье вологжан, и особенно здоровье старшего поколения, сегодня стоит на первом месте, — отметил Олег Кувшинников. — А 9 мая, хоть торжественных мероприятий и не будет, День Победы мы отметим всё равно.

Часть мероприятий по словам Олега Кувшинникова, будут адаптированы к условиям карантина и пройдут дистанционно. Среди них общероссийские акции «Сад Памяти» и «Лица Победы», и региональные «Сохраняя Память» и «Электронная Книга Памяти Вологодской области».

Также будет продолжено благоустройство площадей, парков, воинских захоронений и мемориальных комплексов.

Ранее NewsVo сообщал, что организаторы «Бессмертного полка» считают опасным проведение шествия 9 мая из-за коронавируса. Вместо этого всем желающим предлагают рассказывать о своих героях в соцсетях.