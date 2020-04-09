Организаторы «Бессмертного полка» считают опасным проведение шествия 9 мая из-за коронавируса

В 2020 году шествия «Бессмертного полка» могут быть отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте акции.

— Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая, — говорится в сообщении.

Организаторы акции отмечают, что окончательное распоряжение по поводу проведения шествия примет власть, исходя из своего представления о его рисках. Тем не менее, каждый человек самостоятельно принимает решение о своем участии в «Бессмертном полку».

На сайте акции отмечается, что принять участие в ней можно и онлайн. Для этого предлагается сделать фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или записать свой рассказ о нем на видео. Историю о своем солдате (труженике тыла) нужно разместить в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома​​​

— Разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. Образцы аватарок для всех сетей вскоре будут размещены в наших группах. 9 Мая можно заменить ваше фото на странице на фото вашего ветерана, — сообщают организаторы акции.

Кроме того, всех, кто еще не внес своих ветеранов в народную летопись на сайте движения, просят это сделать. Сейчас там уже около полумиллиона историй. Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в поисковый центр «Бессмертного полка» и находят новые факты о своих близких.