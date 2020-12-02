340 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

02.12.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 340 новых случая коронавирусной инфекции, 145 человек выздоровели, 14 умерли. Такие данные 2 декабря опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 12 838 пациентам. Большая часть из них — 10 559 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 176 случаях. 

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19». 

При этом, по данным «Медиазоны», на койках для коронавирусных больных в Вологодской области за время пандемии умерли в разы больше людей, чем это учтено в официальной статистике сайта стопкоронавирус.рф. 

Тэги: коронавирус

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