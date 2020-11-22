В Вологодской области перестали публиковать статистику по заражениям COVID-19 в муниципалитетах

В Вологодской области перестанут публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах.

— В связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19 в Вологодской области принял решение временно приостановить публикацию ежедневной подробной информации до уточнения сведений, - пишет Кувшинников на своей странице в соцсети.

Теперь вологжанам доступна только федеральная статистика по региону на сайте стопкоронавирус.рф. 22 ноября портал сообщил, что за сутки в Вологодской области выявлено 206 случаев коронавируса, 101 человек выздоровел, шесть умерло. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 10 047 человек, выздоровели 8 932, в 84 случаях болезнь закончилась летальным исходом.