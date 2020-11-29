301 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

29.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 301 новый случай коронавирусной инфекции, 179 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 29 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Общая загруженность моногоспиталей, по данным на воскресенье, составляет 67%.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 11 867 пациентам. Большая часть из них — 10 193 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 144 случаях. 

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19». 

25 ноября на заседании оперштаба в правительстве Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Кроме того, власти запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничили время работы общепита с 8.00 до 22.00, снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%. 

Тэги: коронавирус

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