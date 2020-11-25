Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января

В Вологодской области продлили режим повышенной готовности, запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях и снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%. Решения были озвучены 25 ноября на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в областном правительстве.

Глава региона Олег Кувшинников отметил, что в данный момент коэффициент распространения COVID-19 в регионе (1,35) превышает среднероссийский (1,04). С 1 ноября в регионе в 2,4 раза выросло количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса, в 1,3 раза - количество госпитализированных пациентов.

«С учетом складывающейся ситуации я поручаю продлить режим повышенной готовности до 15 января следующего, 2021 года», - сказал Кувшинников.

По словам губернатора, в ближайшее время в Вологде и Череповце будут развернуты по 150 коронавирусных коек. Кроме того, решением оперштаба в регионе вводятся ряд ограничительных мероприятий. Так, например, при проведении концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий залы должны быть заполнены не более, чем на 25%, одновременно в зале может находиться не более 250 человек. На спортивные соревнования не будут допускать зрителей.

Предприятия общественного питания должны перейти на новый режим работы - с 8 до 22.00, с загрузкой не более одного человека на 4 квадратных метра. Исключение составляет обслуживание на вынос без посещения жителями помещений кафе и ресторанов, обслуживание на объектах придорожного сервиса и железнодорожных вокзалах, обслуживания при организации питания работников.

Фудкорты продолжат работать, однако вводится ряд новых требований. Так, для каждого кафе на фудкорте должны быть выделены отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м. На каждого посетителя фудкорта должно приходиться не менее 4 кв. м. У каждого кафе на фудкорте нужно установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа.