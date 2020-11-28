268 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

28.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 268 новых случаев коронавирусной инфекции, 205 человек выздоровели, девять умерли. Такие данные 28 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Общая загруженность моногоспиталей, по данным на субботу, составляет 68%, меньше всего свободных мест в моногоспитале на улице Северной в Вологде, больше всего - на улице Луначарского в Череповце. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 11 566 пациентам. Большая часть из них — 10 014 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 135 случаях. 

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19». 

25 ноября на заседании оперштаба в правительстве Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Кроме того, власти запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничили время работы общепита с 8.00 до 22.00, снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%. 

Тэги: коронавирус

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