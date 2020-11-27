261 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки

27.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 261 новый случай коронавирусной инфекции, 207 человек выздоровели, семь умерли. Такие данные 27 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 11 298 пациентам. Большая часть из них — 9  809 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 126 случаях. 

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19». 

25 ноября на заседании оперштаба в правительстве Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Кроме того, власти запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничили время работы общепита с 8.00 до 22.00, снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено
263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологодской области перестали публиковать статистику по заражениям COVID-19 в муниципалитетах
27.11.2020 [Экономика]

Перевозчики просят губернатора снизить ставку УСН в Вологодской области до 1%

299
0
27.11.2020 [Общество]

261 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки

754
0
27.11.2020 [Общество]

В Бабаевской ЦРБ устанавливают второй лифт

269
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дважды ограбившего ребенка грязовчанина приговорили к 4,5 годам колонии
О женских и детских образах в живописи XVIII-XX веков расскажут вологжанам в День матери
Незаконно срубивший деревья в Вожегодском районе депутат отделался штрафом в 10 тысяч рублей
Жителя Череповца оштрафовали на тысячу рублей за незаконную установку рекламного щита
Редкие отреставрированные картины представлены на выставке в Вологде
Перевозчики просят губернатора снизить ставку УСН в Вологодской области до 1%
261 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

1635
0
26.11.2020 [БлогоVO]

Автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. В границах региона дорога будет приведена в порядок в период с 2022 по 2024 годы

1146
0
27.11.2020 [Обзор Прессы]

В Индии отреставрировали самое большое полотно Василия Верещагина

141
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика