В Вологде началась реставрация дома Засецких

26.11.2020 [Общество]
В Вологде началась реставрация дома Засецких

Реставрация памятника архитектуры федерального значения — дома дворян Засецких — началась в Вологде. Исторический облик дому вернут инвесторы Герман и Лариса Якимовы с командой профессиональных реставраторов, сообщает пресс-служба главы региона.

«Планы грандиозные. Мы планируем восстановить не только дом, но и флигель — вспомогательное здание на территории, а также вишневый сад, — поделился Герман Якимов. — Весной здесь будет очень красиво. Все работы завершим в течение пяти лет».

Дом Засецких известен как один из самых ранних сохранившихся деревянных домов Вологды и как наиболее примечательный образец городской усадьбы с сохранившейся территорией. Это одноэтажное деревянное здание с мезонином, расположенное на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Победы областной столицы. 

«До революции 1917 года у дома было как минимум десять владельцев, последним из которых был врач Николай Александрович Засецкий. Интересно, что ни один из владельцев сам не жил в доме, усадьбу сдавали в аренду. В советское время в здании располагалась начальная школа, позже размещались административные учреждения», — рассказала Лариса Якимова.

Ранее NewsVo сообщал, что Якимов занимается реставрацией дома Засецких на свои средства. Бизнесмен заключил с Росимуществом договор аренды здания на 49 лет, ежегодно он платит государству 198 674 рублей. При обследовании здания реставраторы обнаружили в особняке удивительные вещи. Так, например, в июле они нашли здесь протез ноги, а в начале сентября - послание в бутылке.

 

Тэги: реставрация, Герман Якимов
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде произошел взрыв в котельной подшипникового завода
Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
В Вологде из-за взрыва в котельной более 40 тысяч человек остались без отопления
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено
25.11.2020 [БлогоVO]

Путешествие в ад: руины северной медицины

1824
0
25.11.2020 [БлогоVO]

Вот такие ответы я получила от наших градоначальников по маршруту 37 Э

792
0
25.11.2020 [БлогоVO]

В Череповце тротуары и газоны существуют для того, чтобы по ним ездили?

513
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд в Вологде запретил эксплуатацию судна «Капитан Артюшин»
Череповчане стали призёрами Чемпионата Санкт-Петербурга по киокусинкай
После гибели трех детей на переходе через железнодорожные пути в Вохтоге установили освещение
Онлайн-лекция о развлечениях вологжан в XIX веке состоится 27 ноября
В Вологде началась реставрация дома Засецких
Ярмарка изделий ручной работы будет работать 28 ноября в Вологде
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

1558
0
26.11.2020 [БлогоVO]

Автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. В границах региона дорога будет приведена в порядок в период с 2022 по 2024 годы

785
0
26.11.2020 [Обзор Прессы]

Звездное небо над нами… Мужское / Женское. Выпуск от 25.11.2020

525
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика