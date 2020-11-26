В Вологде началась реставрация дома Засецких

Реставрация памятника архитектуры федерального значения — дома дворян Засецких — началась в Вологде. Исторический облик дому вернут инвесторы Герман и Лариса Якимовы с командой профессиональных реставраторов, сообщает пресс-служба главы региона.

«Планы грандиозные. Мы планируем восстановить не только дом, но и флигель — вспомогательное здание на территории, а также вишневый сад, — поделился Герман Якимов. — Весной здесь будет очень красиво. Все работы завершим в течение пяти лет».

Дом Засецких известен как один из самых ранних сохранившихся деревянных домов Вологды и как наиболее примечательный образец городской усадьбы с сохранившейся территорией. Это одноэтажное деревянное здание с мезонином, расположенное на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Победы областной столицы.

«До революции 1917 года у дома было как минимум десять владельцев, последним из которых был врач Николай Александрович Засецкий. Интересно, что ни один из владельцев сам не жил в доме, усадьбу сдавали в аренду. В советское время в здании располагалась начальная школа, позже размещались административные учреждения», — рассказала Лариса Якимова.

Ранее NewsVo сообщал, что Якимов занимается реставрацией дома Засецких на свои средства. Бизнесмен заключил с Росимуществом договор аренды здания на 49 лет, ежегодно он платит государству 198 674 рублей. При обследовании здания реставраторы обнаружили в особняке удивительные вещи. Так, например, в июле они нашли здесь протез ноги, а в начале сентября - послание в бутылке.