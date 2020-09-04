Послание в бутылке нашли при реставрации дома Засецких в Вологде

Записку в водочной бутылке нашли реставраторы дома Засецких 3 сентября. Бутылка с посланием находилась под обшивкой лестницы, которая ведёт в мезонин этого самого старого в Вологде деревянного здания.

- Но мурашки побежали по коже, когда мы поняли, что в бутылке какое-то послание! – пишет на своей странице в социальной сети Лариса Якимова. – Вы обратили внимание на имена строителей прошлого? Влад. Скорее всего это сокращённое- Владимир. Они оба были Владимирами. Нашего главного реставратора тоже зовут Владимиром. Снова мистика какая-то. Снова круг замкнулся.

В записке, датированной 18 июня 1974 года два мастера, делавшие ремонт, сообщают, что за 6 лет до них здесь уже делался ремонт, что арендаторы плохо следят за зданием.

- Золотишко пока не найдено, - добавляют они в конце записки.

Напомним, что реставрацией дома Засецких на свои средства занимается вологодский предприниматель Герман Якимов.

Время от времени, реставраторы обнаруживают здесь удивительные вещи. Так, например, в июле они нашли здесь протез ноги.