Послание в бутылке нашли при реставрации дома Засецких в Вологде

04.09.2020 [Культура]

Записку в водочной бутылке нашли реставраторы дома Засецких 3 сентября. Бутылка с посланием находилась под обшивкой лестницы, которая ведёт в мезонин этого самого старого в Вологде деревянного здания.

- Но мурашки побежали по коже, когда мы поняли, что в бутылке какое-то послание! – пишет на своей странице в социальной сети Лариса Якимова. – Вы обратили внимание на имена строителей прошлого? Влад. Скорее всего это сокращённое- Владимир. Они оба были Владимирами. Нашего главного реставратора тоже зовут Владимиром. Снова мистика какая-то. Снова круг замкнулся.

В записке, датированной 18 июня 1974 года два мастера, делавшие ремонт, сообщают, что за 6 лет до них здесь уже делался ремонт, что арендаторы плохо следят за зданием.

- Золотишко пока не найдено, - добавляют они в конце записки.

Напомним, что реставрацией дома Засецких на свои средства занимается вологодский предприниматель Герман Якимов.

Время от времени, реставраторы обнаруживают здесь удивительные вещи. Так, например, в июле они нашли здесь протез ноги.

Фото записки со страницы Ларисы Якимовой в социальной сети.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Департамент здравоохранения: умершему в отделении полиции Вологды активисту была оказана необходимая медпомощь
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
32 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
04.09.2020 [Общество]

Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву

983
0
04.09.2020 [Происшествия]

Подозреваемый в убийстве жены и ребенка сбежал из отделения полиции в Кичменгском Городке

1440
0
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

610
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Послание в бутылке нашли при реставрации дома Засецких в Вологде
Жителей и гостей Вологды приглашают на медицинскую экскурсию 6 сентября
Пенсионерка из Вологды перевела мошенникам 150 тысяч рублей за лекарства
Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву
В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа
В Вологодской области сэкономленные на ремонте школ и детсадов деньги потратят на закупку оборудования
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

610
0
04.09.2020 [БлогоVO]

В чем отличие Вологды от Бергамо?

472
0
04.09.2020 [Обзор Прессы]

Как Череповец стал частью сервиса «Яндекс. Транспорт»

237
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика