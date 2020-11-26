263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 263 новых случая коронавирусной инфекции, 201 человек выздоровел, девять умерли. Такие данные 26 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 11 037 пациентам. Большая часть из них — 9 602 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 119 случаях.

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19».

25 ноября на заседании оперштаба в правительстве Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Кроме того, власти запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничили время работы общепита с 8.00 до 22.00, снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%.