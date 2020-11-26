263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 263 новых случая коронавирусной инфекции, 201 человек выздоровел, девять умерли. Такие данные 26 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 11 037 пациентам. Большая часть из них — 9  602 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 119 случаях. 

NewsVo сообщал, что вологодский оперштаб с 22 ноября перестал публиковать ежедневную статистику о заразившихся коронавирусом в муниципалитетах. Таким образом, теперь данные о заболевших вологжане получают только из федеральных источников. Глава региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети написал, что это произошло «в связи с расхождением статистических данных о заболевших и погибших от COVID-19». 

25 ноября на заседании оперштаба в правительстве Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Кроме того, власти запретили присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничили время работы общепита с 8.00 до 22.00, снизили максимальную наполняемость залов театров и кинотеатров до 25%. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде произошел взрыв в котельной подшипникового завода
Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
В Вологде из-за взрыва в котельной более 40 тысяч человек остались без отопления
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено
25.11.2020 [Общество]

Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января

3752
0
25.11.2020 [Общество]

В Вологодской области лечащимся амбулаторно пациентам с COVID-19 начали выдавать бесплатно лекарства

1426
0
25.11.2020 [Общество]

Новогодние ёлки в школах и детсадах Вологодской области будут проводить без родителей

970
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце создали школу городских и архитектурных исследований «Шаги»
В Вологде пенсионерка готовила домашнее вино и устроила пожар в квартире
Общественный совет Вологды поддержал идею демонтажа «зебры» у драмтеатра
Грязовчанину суд ограничил свободу за покупку и использование поддельного водительского удостоверения
Пятерых криминальных авторитетов будут судить в Вологде
Футболисты «СДЮШОР-Вологда» обыграли «Торпедо» из Миасса
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

1517
0
25.11.2020 [БлогоVO]

Путешествие в ад: руины северной медицины

1360
0
25.11.2020 [Обзор Прессы]

Сезон Деда Мороза

324
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика