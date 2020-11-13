136 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

13.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 136 новых случаев коронавирусной инфекции, 317 человек выздоровели. Такие данные 13 ноября приводит региональный оперштаб.

48 заболевших выявлены в Вологде, 32 в Череповце, 25 в Череповецком районе, 22 в Великоустюгском районе, семь в Вытегорском, два в Никольском районе.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 8 575 пациентам. Большая часть из них — 7 159 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 74 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что 11 ноября решением оперштаба в Вологодской области ограничили оказание плановой медицинской помощи населению из-за роста заболевших COVID-19.  Позже глава департамента здравоохранения уточнил, что закрывать поликлиники не собираются. 

Тэги: коронавирус

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