Глава департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков заявил, что поликлиники закрываться не будут

12.11.2020 [Общество]

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков прокомментировал решение коронавирусного оперштаба об ограничении плановой медпомощи в регионе из-за роста заболевших COVID-19. 

«Мы не закрываем поликлиники, мы хотим сократить контакты пациентов между собой, ведь помимо коронавирусной инфекции сейчас зафиксирован подъем ОРВИ. По решению врача медпомощь в первую очередь будет оказана тем, кто в ней нуждается: экстренная медпомощь; помощь, которая не может быть отсрочена. Для этого на базе каждой поликлиники созданы специальные бригады экстренной медицинской помощи. Именно они берут на себя самые сложные случаи. Кроме того, в больницах работают «горячие линии», где специалисты помогают разобраться с возникающими вопросами», - подчеркнул Сергей Бутаков.

Кроме того, по словам Бутакова, ограничения не коснутся детской медицины и предоставления стоматологических услуг. В стационарах в обязательном порядке продолжат оказывать вологжанам окажут экстренную, неотложную и высокотехнологичную медицинскую помощь. В прежнем режиме будут работать и учреждения онкологического профиля. 

Все ограничения будут действовать до 15 декабря, говорится в сообщении оперштаба.

Тэги: коронавирус

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