В Вологодской области из-за роста заболевших COVID-19 ограничат оказание медпомощи населению

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков на заседании областного коронавирусного штаба 11 ноября предложил ограничить оказание плановой медицинской помощи населению из-за роста заболевших COVID-19.

— На сегодня мы видим, что лечебные учреждения довольно интенсивно работают. Очень большое количество посещений пациентами, которые получают плановую медицинскую помощь и медицинскую помощь, которая не требует неотложного вмешательства. Для снижения риска инфицирования жителей области при посещении медицинских организаций, а также высвобождения медицинских работников для формирования резерва, который будет в перспективе направлен на работу с COVID-19 в моногоспиталях и амбулаторно-поликлиническом звене, я предлагаю, Олег Александрович, рассмотреть вопрос о ограничении оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической сети, в стационарных медицинских учреждениях. За исключением оказания высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровья, с заболеваниями, входящими в перечень социально значимых и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, — отметил Бутаков.

— Сергей Павлович, я поддерживаю ваше предложение об ограничении оказания плановой медицинской помощи за исключением экстренных случаев и угрожающих жизни и здоровью. Сейчас работа медучреждений колоссально перегружена. То количество вызовов скорой и медицинской помощи, которые фиксируются сейчас ежесуточно, оно в 10 раз больше, чем в обычные дни, когда у нас не было пандемии, — ответил ему Кувшинников.