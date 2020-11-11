В Вологодской области из-за роста заболевших COVID-19 ограничат оказание медпомощи населению

11.11.2020 [Общество]

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков на заседании областного коронавирусного штаба 11 ноября предложил ограничить оказание плановой медицинской помощи населению из-за роста заболевших COVID-19.

— На сегодня мы видим, что лечебные учреждения довольно интенсивно работают. Очень большое количество посещений пациентами, которые получают плановую медицинскую помощь и медицинскую помощь, которая не требует неотложного вмешательства. Для снижения риска инфицирования жителей области при посещении медицинских организаций, а также высвобождения медицинских работников для формирования резерва, который будет в перспективе направлен на работу с COVID-19 в моногоспиталях и амбулаторно-поликлиническом звене, я предлагаю, Олег Александрович, рассмотреть вопрос о ограничении оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической сети, в стационарных медицинских учреждениях. За исключением оказания высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровья, с заболеваниями, входящими в перечень социально значимых и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, — отметил Бутаков.

— Сергей Павлович, я поддерживаю ваше предложение об ограничении оказания плановой медицинской помощи за исключением экстренных случаев и угрожающих жизни и здоровью. Сейчас работа медучреждений колоссально перегружена. То количество вызовов скорой и медицинской помощи, которые фиксируются сейчас ежесуточно, оно в 10 раз больше, чем в обычные дни, когда у нас не было пандемии, — ответил ему Кувшинников. 

Как ранее сообщал NewsVo, моногоспитали области в целом загружены на 81,2%. Так, по данным на утро 11 ноября, в Вологде в госпитале на Советском проспекте, 63 заняты 296 из 300 коек, в госпитале на Северной, 15 заняты 120 коек из 160, в роддоме на Чернышевского 6 коек из 50. В Череповце моногоспиталь на улице Ломоносова загружен на 91%, там заняты 452 из 500 коек. В медучреждении на Луначарского, 50 заняты 68 из 150 коек. 

Тэги: коронавирус

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