134 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 134 новых случаев коронавирусной инфекции, 317 человек выздоровели. Такие данные 11 ноября приводит региональный оперштаб.

51 заболевший выявлен в Вологде, 41 в Череповце, 25 в Великоустюгском районе, девять в Кичменгско-Городецком, семь в Никольском, один в Вологодском районе.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 8 307 пациентам. Большая часть из них — 6 706 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 74 случаях.

По данным оперштаба, моногоспитали области в целом загружены на 81,2%. Так, в Вологде в госпитале на Советском проспекте, 63 заняты 296 из 300 коек, в госпитале на Северной, 15 заняты 120 коек из 160, в роддоме на Чернышевского 6 коек из 50. В Череповце моногоспиталь на улице Ломоносова загружен на 91% , там заняты 452 из 500 коек. В медучреждении на Луначарского, 50 заняты 68 из 150 коек.