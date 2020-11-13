Жильцам аварийного дома в Вологде спустя почти два месяца вернули газ

13.11.2020 [Общество]

В квартиры дома № 9 по улице Чернышевского в Вологде утром 13 ноября вернули газ. Жильцы почти два месяца вынуждены были обходиться без "голубого топлива" и, как следствие, без горячей воды.  Утром 22 сентября газовики сообщили, что на вводе в дом обнаружена утечка, из-за которой было произведено отключение. По их словам, возобновить подачу газа можно было только после проведения техобслуживания внутридомовых и внутриквартирных сетей. 

Проблема в том, что дом несколько лет жил без УК — никто не берется содержать аварийную постройку. Из-за отсутствия управляющей компании долгое время просто было некому заключить договор на техобслуживание с газовиками. Только в конце октября в администрации Вологды корреспонденту NewsVo сообщили, что проблема с выбором УК решена: 

— Администрацией города Вологды принято решение об определении управляющей организации для управления указанным домом. В качестве такой организации назначена ООО «Волжилком». Соответствующее решение размещено в местах общего пользования многоквартирного дома. Управляющей организацией будут заключены все необходимые договоры для обслуживания дома, в том числе договор со специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Как пояснили жильцам в УК, компания взяла дом на обслуживание на год и заключила договор на техобслуживание с газовиками. 

— Впереди еще много разбирательств, работают юристы и прокуратура. Мы будем выяснять, почему так могло произойти и была ли действительно утечка, — рассказала NewsVo жительница дома Любовь. 

Ранее NewsVo сообщал, что, несмотря на аварийность, в ближайшее время дом расселен не будет. Чиновники говорят, что  он не попал в программу из-за того, что был признан аварийным в сентябре 2017 года, а сейчас в проекте участвуют постройки признанные аварийными до 1 января 2017 года. 

 — Документ о сносе дома у нас есть. Дата —  февраль 2021 года. Ранее в городской администрации нам обещали, что вопрос будет решен, — говорят жильцы.

 

Тэги: аварийное жилье, газовики, администрация Вологды

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