Жильцов аварийного дома в Вологде отключили от газа

Аварийный дом на улице Чернышевского, 9 в Вологде утром 22 сентября отключили от газа. Жильцам сообщили, что была обнаружена утечка, но устранить ее газовики не могут — нет договора на техобслуживание.

— С 10 часов утра мы сидим без газа. Здесь живут семьи, есть дети маленькие. Нет возможности приготовить еду, включить газовую колонку. Когда восстановят газоснабжение, непонятно. В администрации города нам говорят, что, поскольку у нашего дома нет управляющей компании, то и договора с газовиками нет, поэтому ничего делать не будут. «Сидите без газа», — рассказала NewsVo жительница дома Любовь Новикова.

По словам вологжанки, их четырехквартирный дом 1934 года постройки признали аварийным еще в 2017 году. Большинство квартир муниципальные. Судя по информации на сайте «Реформа ЖКХ», за год до этого, в 2016 году, дом остался без управляющей компании (ООО УК «Вселенная»). С тех пор новую УК найти не могут — никто не берется обслуживать аварийное жилье. Расселять дом тоже не спешат: сначала планировали в декабре 2019 года, сейчас новый срок - февраль 2021 года. Тем временем деревянное здание ветшает всё больше, пожарные уже запретили жильцам пользоваться печным отоплением.

В ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» NewsVo подтвердили, что дом отключили от газоснабжения из-за имеющейся утечки.

— Контролером газовой службы была обнаружена утечка в резьбовом соединении после крана на вводе в дом. Газоснабжение было приостановлено из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Под отключение попали четыре абонента. Жильцам необходимо провести техническое обслуживание и устранить утечку — мы не можем подавать газ в неисправные сети. У них нет договора на техобслуживание, следовательно, необходимо связаться со специализированной организацией и заключить его, а затем уже провести обслуживание внутридомовых и внутриквартирных сетей. Газоснабжение может быть восстановлено только после выполненного обслуживания в рамках договора и устранения утечки, - подчеркнули в пресс-службе компании.

Договор можно заключить и без УК, напрямую с жильцами. Но техобслуживание — услуга платная, и в городской администрации людям предложили оплатить ее из своего кармана. Жильцы тем временем уверены, что платить за эту услугу не должны.