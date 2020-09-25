В администрации Вологды жильцам отключенного от газа аварийного дома предложили маневренный фонд

25.09.2020 [Общество]

Жильцам отключенного от газа дома № 9 по улице Чернышевского в Вологде предлагают переселиться в маневренный фонд. Об этом заявили чиновники городской администрации. 

— По информации специалистов департамента имущественных отношений гражданам, зарегистрированным в указанных жилых помещениях, было неоднократно рекомендовано обратиться в департамент имущественных отношений Вологды для принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями маневренного фонда на период до расселения дома. До настоящего времени жильцы квартир по данному вопросу в администрацию города Вологды не обратились, — написал представитель городской администрации в комментариях под нашей новостью «ВКонтакте». 

Но жильцы говорят, что такой вариант решения проблемы их не устраивает.

— Лично мне с двумя детьми разного пола предлагали одну комнату в общежитии, — рассказывает жительница дома Любовь.

В администрации также подтвердили, что после обследования состояние отдельных квартир было признано представляющим «угрозу возникновения чрезвычайной ситуации». Тем не менее, по словам чиновников, в ближайшее время дом не будет расселен — он не попал в программу из-за того, что был признан аварийным в сентябре 2017 года, а сейчас в проекте участвуют постройки признанные аварийными до 1 января 2017 года. 

 — Документ о сносе дома у нас есть. Дата —  февраль 2021 года. Ранее в городской администрации нам обещали, что вопрос будет решен, — говорят жильцы.

Ранее NewsVo сообщал, что жильцы аварийного дома на улице Чернышевского, 9 сидят без газа и, как следствие, без горячей воды — в квартирах установлены колонки. Утром 22 сентября газовики сообщили, что на вводе в дом обнаружена утечка, из-за которой было произведено отключение. По их словам, возобновить подачу газа можно только после проведения техобслуживания внутридомовых и внутриквартирных сетей.

Проблема в том, что дом уже несколько лет живет без УК — никто не берется содержать аварийную постройку. Из-за отсутствия управляющей компании прямо сейчас некому заключить договор на техобслуживание с газовиками. А для того, чтобы сделать это напрямую, необходимо собрание собственников, которого еще нужно дождаться. Администрация повесила в подъезде дома объявление, что собрание состоится 5 октября. 

— Какие собственники, у нас почти все в соцнайме! — удивились жители.

Сейчас люди вынуждены жить без элементарных коммунальных удобств. 

— У нас газовые колонки, воды горячей нет! Готовить на плитках нельзя, проводка не выдерживает. Печи топить нельзя, они пожароопасны. Покупаем, в основном, готовую еду в супермаркетах и кафе, — рассказывает жительница дома Оксана.

Вологжане готовят заявление в прокуратуру в надежде, что надзорное ведомство поможет им решить проблему.

Тэги: маневренный жилой фонд

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