Представители профсоюза «Альянс врачей» покинули лабораторию роддома в Вологде

Представители независимого профсоюза «Альянс врачей» завершили проверку в лаборатории роддома на улице Пирогова в Вологде. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.

— Все нарушения зафиксированы. По результатам проверки мы составим протокол и направим его в прокуратуру и трудовую инспекцию региона, — говорится в сообщении.

Пока мы готовим проткол контроля, полиция не дремлет. Заблокировали нашу машину. Готовят план-перехват? Или, может, покажут нам дорогу до Гострудинспекции? pic.twitter.com/xsVBcrK0m9 — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 11, 2020

Ранее NewsVo сообщал, что утром 11 ноября администрация роддома на улице Пирогова сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. Через запасной вход уволенная сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, как уверен главврач роддома, незаконно. Активисты вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. На место вызвали полицейских.

Бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Женщину уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работают с метиловым спиртом и могут им отравиться.

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