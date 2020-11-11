Полицейские задержали двух активистов «Альянса врачей» в Вологде

В отдел полиции № 1 в Вологде доставлены двое сотрудников независимого профсоюза «Альянс врачей» - оператор и менеджер.

— Да, информацию подтверждаем. Задержаны двое наших сотрудников, их задержали, когда они передавали средства защиты сотрудникам профсоюза роддома. Говорят, что они нарушили масочный режим, хотя они были в масках, — пояснили NewsVo в профсоюзе.

Протокола задержания Кати и Тамирлана нет, понятых нет, ничего нет, а нас с Анастасией Тарабриной ждут человек 15 полицейских на выходе из спортмастера, магазин окружили 😂😂😂, ловят страшных преступников pic.twitter.com/JSON9bjkn5 — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) November 11, 2020

Кроме того, сейчас полицейские планируют составить протокол на руководителя профсоюза Анастасию Васильеву, по данным "Альянса", за то, что она перешла дорогу в неположенном месте.

В пресс-службе УМВД по Вологодской области задержание активистов пока никак не прокомментировали.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 11 ноября администрация роддома на улице Пирогова сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. Через запасной вход уволенная сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, как уверен главврач роддома, незаконно. Активисты вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. На место вызвали полицейских.

Бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Женщину уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работают с метиловым спиртом и могут им отравиться.