Полицейские задержали двух активистов «Альянса врачей» в Вологде

11.11.2020 [Общество]

В отдел полиции № 1 в Вологде доставлены двое сотрудников независимого профсоюза «Альянс врачей» - оператор и менеджер.

— Да, информацию подтверждаем. Задержаны двое наших сотрудников, их задержали, когда они передавали средства защиты сотрудникам профсоюза роддома. Говорят, что они нарушили масочный режим, хотя они были в масках, — пояснили NewsVo в профсоюзе. 

Кроме того, сейчас полицейские планируют составить протокол на руководителя профсоюза Анастасию Васильеву, по данным "Альянса", за то, что она перешла дорогу в неположенном месте. 

В пресс-службе УМВД по Вологодской области задержание активистов пока никак не прокомментировали. 

Ранее NewsVo сообщал, что утром 11 ноября администрация роддома на улице Пирогова  сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. Через запасной вход уволенная сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, как уверен главврач роддома, незаконно. Активисты вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. На место вызвали полицейских.

Бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Женщину уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работают с метиловым спиртом и могут им отравиться. 

Тэги: полиция
Сюжет: «Альянс врачей» в Вологде

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