Замруководителя администрации Белозерского района лишился должности из-за срыва сроков ремонта стадиона

10.11.2020 [Общество]

Первый заместитель руководителя администрации Белозерского района Василий Шаров лишился должности из-за сорванных сроков реконструкции стадиона в Белозерске. Об этом муниципальные власти сообщили в ответе на обращение жителя города Анатолия Столярова. 

— В связи со срывом сроков сдачи данного объекта было принято решение, по соглашению сторон, освободить от занимаемой должности первого заместителя руководителя администрации Белозерского муниципального района, — говорится в ответе, опубликованном в группе On-line Белозерск.

Ранее NewsVo сообщал, что реконструкцию центрального стадиона в Белозерске обещали завершить в августе 2020 года, но этого так и не произошло. В пресс-службе областного правительства отмечали, сроки работ затягивает разделение проекта на этапы, выполняемые разными подрядчиками.

«Первопричина такого состояния – отсутствие контроля со стороны администрации района при подготовке проектной документации, технического задания, а также в ходе проведения работ, - объявил в августе 2020 года заместитель губернатора Антон Стрижов. – Дано поручение принять исчерпывающие меры по вхождению в график выполнения работ с соблюдением установленных сроков и надлежащего качества. В отношении должностных лиц администрации, допустивших нарушения на объектах,  проведут служебное расследование».

Результатом служебного расследования, по всей видимости, и стало "освобождение" Шарова от должности. При этом руководителя администрации Дениса Соловьева к ответственности не привлекли, хотя именно о нем губернатор на градсовете говорил: «Пусть он живет с этим проектировщиком и построит нам этот стадион, что бы я приехал и перерезал ленточку»

— Но, если учесть, что ответственным за строительство спортивного объекта был назначен Соловьев, то он и должен был наказан в первую очередь. И как вы думаете, понес наказание Соловьев? Конечно же, нет. Не принято у единороссов наказывать своих собратьев. Ведь Д. Соловьев является не только руководителем районной администрации, он еще и руководитель местной партийной ячейки правящей партии ЕР. Это ж будет позором для Единой России, если накажут куратора парт.ячейки, — пишет Анатолий Столяров. 

Спортивный стадион в Белозерске появился около полувека назад и уже давно требовал ремонта. О новом спортобъекте начали говорить в 2012 году, однако дело не сдвинулось дальше проекта. О стадионе заговорили снова в предвыборный год, когда летом 2018 года между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной инфраструктуры региона. Среди них был и стадион в Белозерске. На его реконструкцию "Газпром" должен выделить 25 444 000 рублей.

В начале октября 2018 года был заключен контракт на разработку проекта с ООО «Проектдорпром» из Вологды. Согласно данным на сайте госзакупок, этот проект обошелся в 3 159 600 рублей. Неизвестно, сколько денег было потрачено на предыдущий проект, заказанный несколько лет назад администрацией района, но, судя по всему, бюджетные средства в тот раз ушли на ветер.

На градсовете в октябре 2018 года губернатор поручил реконструировать стадион до ноября 2019 года:

Мы должны построить центральный стадион города Белозерска и сделать его суперсовременным и красивым до 1 ноября 2019 года. <…> Если мы не построим объект до конца 2019 года, нам надо будет вернуть эти 25 миллионов рублей. И тогда мы эти деньги повесим на ваш районный бюджет – у вас будет кредиторка лет на 25 вперед, - предупредил белозерских чиновников Олег Кувшинников.

Аукцион по выбору подрядчика на проведение работ выиграло АО «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» из Вологды, работы стартовали летом 2019 года. Однако при проведении строительного контроля было выявлено, что работы по устройству дренажной системы проводятся с нарушением проекта, и реконструкцию приостановили. Подрядчик обратился в суд и сумел перенести срок сдачи объекта, сославшись на... плохие погодные условия. 

Сейчас, по данным областных властей, контракт с «Газстройавтоматикой» расторгнут «в связи с недобросовестностью подрядчика». В следующем году, при условии финансирования, чиновники вновь собираются объявить аукцион по поиску подрядчика для завершения первого этапа реконструкции стадиона. За два года на объекте провели только подготовительные работы. 

Тэги: стадион

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