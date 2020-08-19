В администрации Белозерска проведут служебную проверку из-за сорванных сроков ремонта двух объектов

Реконструкцию центрального стадиона и капремонт спортивной площадки возле школы № 1 в Белозерске не успеют завершить в срок. По обоим объектам низкая строительная готовность, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, работы на пришкольной территории не будут выполнены к 1 сентября. Здесь планировалось оборудовать игровые площадки для баскетбола, футбола, волейбола, беговых дорожек, установить забор, заасфальтировать территорию и уложить брусчатку, однако даже земляные работы на объекте пока проведены лишь частично. Ремонт обещают завершить до 31 октября. До конца октября уроки физкультуры придется проводить на других спортивных сооружениях.

Ранее NewsVo сообщал, что реконструкцию центрального стадиона в Белозерске обещали завершить в августе 2020 года, но и здесь работы не завершены. По данным пресс-службы, сроки работ затягивает разделение проекта на этапы, выполняемые разными подрядчиками.

«Первопричина такого состояния – отсутствие контроля со стороны администрации района при подготовке проектной документации, технического задания, а также в ходе проведения работ, - отметил заместитель губернатора Антон Стрижов. – Дано поручение принять исчерпывающие меры по вхождению в график выполнения работ с соблюдением установленных сроков и надлежащего качества. В отношении должностных лиц администрации, допустивших нарушения на объектах, проведут служебное расследование».

Спортивный стадион в Белозерске появился около полувека назад и уже давно требовал ремонта. О новом спортобъекте начали говорить в 2012 году, однако дело не сдвинулось дальше проекта. О стадионе заговорили снова в предвыборный год, когда летом 2018 года между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной инфраструктуры региона. Среди них был и стадион в Белозерске. На его реконструкцию "Газпром" должен выделить 25 444 000 рублей.

В начале октября 2018 года был заключен контракт на разработку проекта с ООО «Проектдорпром» из Вологды. Согласно данным на сайте госзакупок, этот проект обошелся в 3 159 600 рублей. Неизвестно, сколько денег было потрачено на предыдущий проект, заказанный несколько лет назад администрацией района, но, судя по всему, бюджетные средства в тот раз ушли на ветер.

На градсовете в октябре 2018 года губернатор поручил реконструировать стадион до ноября 2019 года:

- Мы должны построить центральный стадион города Белозерска и сделать его суперсовременным и красивым до 1 ноября 2019 года. <…> Если мы не построим объект до конца 2019 года, нам надо будет вернуть эти 25 миллионов рублей. И тогда мы эти деньги повесим на ваш районный бюджет – у вас будет кредиторка лет на 25 вперед, - предупредил белозерских чиновников Олег Кувшинников.

Аукцион по выбору подрядчика на проведение работ выиграло АО «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» из Вологды, работы стартовали летом 2019 года. Однако при проведении строительного контроля было выявлено, что работы по устройству дренажной системы проводятся с нарушением проекта, и реконструкцию приостановили. Подрядчик обратился в суд и сумел перенести срок сдачи объекта, сославшись на... плохие погодные условия.