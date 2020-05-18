Реконструкцию стадиона в Белозерске обещают завершить в августе 2020 года

Срок завершения реконструкции стадиона в Белозерске, который должны были сдать еще в прошлом году, перенесли на 31 августа 2020 года. Об этом со ссылкой на руководителя районной администрации Дениса Соловьева сообщает On-line Белозерск.

— В прошлом году работы были приостановлены из-за того, что была нарушена технология. У нас был технадзор — специальная организация, которая следила за соблюдением технологий — они нашли нарушения, и работы приостановились. В связи с тем, что работы не успели закончить, подрядчик вышел в суд и в суде продлил контракт до 31 августа 2020 года. С учетом того, что там был еще ряд замечаний по продолжению работ, мы сейчас заключим еще несколько контрактов, и работы в ближайшее время должны быть продолжены. Подрядчик нас уверяет, что до 31 августа стадион будет сдан, — говорит Соловьев.

Ранее NewsVo сообщал, что спортивный стадион в Белозерске появился около полувека назад и уже давно требовал ремонта. О новом спортобъекте начали говорить в 2012 году, однако дело не сдвинулось дальше проекта. О стадионе заговорили снова в предвыборный год, когда летом 2018 года между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной инфраструктуры региона. Среди них был и стадион в Белозерске. На его реконструкцию "Газпром" должен выделить 25 444 000 рублей.

В начале октября 2018 года был заключен контракт на разработку проекта с ООО «Проектдорпром» из Вологды. Согласно данным на сайте госзакупок, этот проект обошелся в 3 159 600 рублей. Неизвестно, сколько денег было потрачено на предыдущий проект, заказанный несколько лет назад администрацией района, но, судя по всему, бюджетные средства в тот раз ушли на ветер.

На градсовете в октябре 2018 года губернатор поручил реконструировать стадион до ноября 2019 года:

- Мы должны построить центральный стадион города Белозерска и сделать его суперсовременным и красивым до 1 ноября 2019 года. <…> Если мы не построим объект до конца 2019 года, нам надо будет вернуть эти 25 миллионов рублей. И тогда мы эти деньги повесим на ваш районный бюджет – у вас будет кредиторка лет на 25 вперед, - предупредил белозерских чиновников Олег Кувшинников.

Аукцион по выбору подрядчика на проведение работ выиграло АО «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» из Вологды, работы стартовали летом 2019 года. Однако при проведении строительного контроля было выявлено, что работы по устройству дренажной системы проводятся с нарушением проекта, и реконструкцию приостановили. Подрядчик обратился в суд и сумел перенести срок сдачи объекта, сославшись на... плохие погодные условия.