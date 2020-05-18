Реконструкцию стадиона в Белозерске обещают завершить в августе 2020 года

18.05.2020 [Общество]

Срок завершения реконструкции стадиона в Белозерске, который должны были сдать еще в прошлом году, перенесли на 31 августа 2020 года. Об этом со ссылкой на руководителя районной администрации Дениса Соловьева сообщает On-line Белозерск. 

— В прошлом году работы были приостановлены из-за того, что была нарушена технология. У нас был технадзор — специальная организация, которая следила за соблюдением технологий — они нашли нарушения, и работы приостановились. В связи с тем, что работы не успели закончить, подрядчик вышел в суд и в суде продлил контракт до 31 августа 2020 года. С учетом того, что там был еще ряд замечаний по продолжению работ, мы сейчас заключим еще несколько контрактов, и работы в ближайшее время должны быть продолжены. Подрядчик нас уверяет, что до 31 августа стадион будет сдан, — говорит Соловьев.

Ранее NewsVo сообщал, что спортивный стадион в Белозерске появился около полувека назад и уже давно требовал ремонта. О новом спортобъекте начали говорить в 2012 году, однако дело не сдвинулось дальше проекта. О стадионе заговорили снова в предвыборный год, когда летом 2018 года между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной инфраструктуры региона. Среди них был и стадион в Белозерске. На его реконструкцию "Газпром" должен выделить 25 444 000 рублей.

В начале октября 2018 года был заключен контракт на разработку проекта с ООО «Проектдорпром» из Вологды. Согласно данным на сайте госзакупок, этот проект обошелся в 3 159 600 рублей. Неизвестно, сколько денег было потрачено на предыдущий проект, заказанный несколько лет назад администрацией района, но, судя по всему, бюджетные средства в тот раз ушли на ветер.

На градсовете в октябре 2018 года губернатор поручил реконструировать стадион до ноября 2019 года:

Мы должны построить центральный стадион города Белозерска и сделать его суперсовременным и красивым до 1 ноября 2019 года. <…> Если мы не построим объект до конца 2019 года, нам надо будет вернуть эти 25 миллионов рублей. И тогда мы эти деньги повесим на ваш районный бюджет – у вас будет кредиторка лет на 25 вперед, - предупредил белозерских чиновников Олег Кувшинников.

Аукцион по выбору подрядчика на проведение работ выиграло АО «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» из Вологды, работы стартовали летом 2019 года. Однако при проведении строительного контроля было выявлено, что работы по устройству дренажной системы проводятся с нарушением проекта, и реконструкцию приостановили. Подрядчик обратился в суд и сумел перенести срок сдачи объекта, сославшись на... плохие погодные условия. 

Тэги: стадион

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин решил оспорить в суде постановление правительства области о режиме самоизоляции
В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте
Власти Вологды пытаются через суд получить право на проезд стройтехники к скверу на улице Ярославской
Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19
У двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа в Вологде обнаружен коронавирус
В Вологодской области разрешили работать автосалонам и химчисткам
Путин объявил о единовременных выплатах всем семьям, в которых растут дети от 3 до 15 лет включительно
18.05.2020 [Общество]

Реконструкцию стадиона в Белозерске обещают завершить в августе 2020 года

251
0
14.05.2020 [Общество]

Специалисты Роспотребнадзора будут контролировать соблюдение масочного режима в автобусах

2303
0
14.05.2020 [Общество]

С 14 мая в Вологодской области открыли навигацию маломерных судов

2043
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Летом школьные детские лагеря в Череповце будут работать дистанционно
В Харовске осудили женщину, убившую сожителя ударом ножа в бедро
15 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
Реконструкцию стадиона в Белозерске обещают завершить в августе 2020 года
В Череповце ВАЗ врезался в автобус
Следственный комитет проверит сообщения об отсутствии у медиков горбольницы №1 в Вологде масок
Снятие ограничений по коронавирусу в Вологодской области отложили из-за рекордного прироста заболевших
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

8017
0
18.05.2020 [БлогоVO]

Все чётко у бабуль, полное соблюдение социальной дистанции

27
0
15.05.2020 [Обзор Прессы]

Созданный в Вологде военно-санитарный поезд стал одной из лучших санитарных частей страны

551
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика