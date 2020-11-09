Четыре служебных авто администрации Вологды отданы участковым врачам

09.11.2020 [Общество]

Администрация Вологды отдала в пользование участковых врачей четыре служебных автомобиля. Об этом в ходе прямого эфира 9 ноября заявил мэр города Сергей Воропанов.

О том, что чиновники передадут машины медикам для выезда к больным без признаков коронавируса, стало известно 2 ноября. 

Ранее NewsVo сообщал, что в областной столице из-за роста количества заболевших COVID-19 пациенты по нескольку часов ждут приезда «скорой помощи». Ольга Веревкина на своей странице в соцсети рассказала, что ее знакомая с коронавирусом ждала приезда медиков, которые должны были отвезти ее на КТ,  восемь часов. Потом еще несколько часов они стояли в очереди на обследование.

— Уважаемые чиновники города и области! У вас есть деньги на все свои хотелки! Вы ездите на служебном авто с личным водителем, почему вы допускаете такой беспредел с пациентами на которых вам выделяют сотни миллионов рублей! — написала Веревкина. 

 

Тэги: врачи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

109 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Житель Грязовецкого района застрелил из ружья двух своих братьев
В сети появилось фото из коронавирусного госпиталя в Вологде: пациенты лежат на полу
Главврач горбольницы Вологды Павел Шепринский прокомментировал новые фото пациентов моногоспиталя в коридоре
«Еще немного, и будут складывать штабелями»: в сети появилось видео из коронавирусного госпиталя в Вологде
Дом Жигаловых начала XIX века выставили на продажу за один рубль в Великом Устюге
127 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Департамент здравоохранения Вологодской области: пациенты моногоспиталя легли на пол в знак протеста
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку
06.11.2020 [Общество]

Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку

3018
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Гравюры заслуженного художника России Николая Домашенко можно увидеть в Доме Корбакова в Вологде
В Белозерске подростка оштрафовали за нападение на полицейского
Выставка живописи Ольги и Леонида Шипиных откроется в галерее «Красный мост»
Пострадавшему от паводка жителю Верховажья пришлось добиваться компенсации через суд
Главврач горбольницы №1 Вологды Павел Шепринский заболел коронавирусом
Еще один моногоспиталь развернут на базе горбольницы №1 в Вологде
Роддом на улице Чернышевского в Вологде принимает пациенток с COVID-19
 
06.11.2020 [Общество]

Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку

3018
0
09.11.2020 [БлогоVO]

Сказ о том, как руководитель администрации Белозерского района Соловьев Д. лишил работы своего заместителя

100
0
09.11.2020 [Обзор Прессы]

Дело «Не пара!»

136
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика