Четыре служебных авто администрации Вологды отданы участковым врачам

Администрация Вологды отдала в пользование участковых врачей четыре служебных автомобиля. Об этом в ходе прямого эфира 9 ноября заявил мэр города Сергей Воропанов.

О том, что чиновники передадут машины медикам для выезда к больным без признаков коронавируса, стало известно 2 ноября.

Ранее NewsVo сообщал, что в областной столице из-за роста количества заболевших COVID-19 пациенты по нескольку часов ждут приезда «скорой помощи». Ольга Веревкина на своей странице в соцсети рассказала, что ее знакомая с коронавирусом ждала приезда медиков, которые должны были отвезти ее на КТ, восемь часов. Потом еще несколько часов они стояли в очереди на обследование.