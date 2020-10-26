В помощь медикам Вологды и Череповца прислали врачей из районов области

Врачи из районных ЦРБ приехали в Вологду и Череповец, чтобы оказать помощь городским коллегам. 22 мобилизованных специалиста будут работать в амбулаторно-поликлиническом звене.

Таким образом в департаменте здравоохранения Вологодской области планируют разгрузить медиков «скорой помощи». Предполагается, что часть их работы возьмут бригады «неотложной помощи» в поликлиниках.

— Количество вызовов в октябре значительно выросло, до 100 вызовов в сутки только по COVID-19 в Вологде. «Скорая помощь» работает в напряженном режиме, с учетом того, что часть персонала выбыла по болезни коронавирусом. Ситуация сложилась такая: 21 экипаж работает на территории города Вологды и 31 экипаж работает в Череповце. В связи с этим ситуация в Череповце выигрышная. Для того, чтобы компенсировать доступность медпомощи к 13 октября мы создали 21 бригаду неотложной помощи в амбулаторно-поликлиническом звене города Вологды и 24 бригады в городе Череповце, — рассказал начальник департамента Сергей Бутаков в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Чтобы помочь «скорым», решили активизировать работу поликлиник с пациентами, которые могут лечиться амбулаторно.

— На сегодня мы видим, что данная мера действует, но не настолько, чтобы снизить напряженность. Для того, чтобы еще разгрузить скорую помощь для оказания непосредственно больным с тяжелыми состояниями, которым нужна «скорая помощь», а не заниматься перевозкой пациентов на обследования, патронажем COVID-инфицированных на амбулаторном лечении, нами было принято следующее решение. Мы мобилизовали персонал медицинский, который не занят сегодня в оказании медицинской помощи в связи с тем, что диспансеризации и профосмотры ограничены. 22 человека, специалиста сегодня мобилизованы из районных больниц, с завтрашнего дня приступают к работе в амбулаторно-поликлиническом звене Вологды и Череповца (15 в Вологде и 7 в Череповце). Создаются дополнительные бригады: восемь бригад неотложной помощи в Вологде и 4 в Череповце. Создан резерв, дополнительно четыре специалиста районных больниц и 82 студента медицинских колледжей. Они пройдут обучение по COVID-инфекции, и будут готовы вступить на работу в амбулаторно-поликлиническое звено, участвовать в оказании неотложной медицинской помощи, — отметил Бутаков.

На выходных блогер Сергей Городишенин выложил в соцсеть запись своего разговора о работе "скорой" в Вологде с женщиной, которая вместе с дочерью приехала в госпиталь.

— У нас вместо 28 скорых работает только 12 «скорых». Люди по 8-12 часов ждут «скорую». Врач «скорой» сказала, что на сегодня работают в городе 12 «скорых», в ожидании 80 человек. Врачей и фельдшеров не хватает, по четыре часа иногда «скорые» стоят, чтобы сдать человека на КТ. У меня у дочери затрудненное дыхание. А мне в «скорой» говорят: «Это не срочно. Срочно — это ножом ударили, с высоты упал, в аварию попал». А если человек задыхается и мрет от ковида, это не срочно, — рассказывает женщина.

По словам вологжанки, в одной «скорой» может быть по четыре человека с подозрением или диагнозом «коронавирусная инфекция», взятых с разных адресов.