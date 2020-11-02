Администрация Вологды передаст часть своих машин участковым терапевтам

В администрации Вологды заявили, что готовы передать медикам часть служебных машин для выезда к больным без признаков коронавируса.

— Мы приняли решение — временно передаем в распоряжение участковых терапевтов машины, которые имеются на балансе администрации Вологды. В том количестве, которое потребуется для нужд врачей. Ими смогут пользоваться участковые терапевты, которые посещают больных без симптомов COVID-19. Надеюсь, что это увеличит скорость оказания медпомощи людям на дому, — написал на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что в областной столице из-за роста количества заболевших COVID-19 пациенты по нескольку часов ждут приезда «скорой помощи». Ольга Веревкина на своей странице в соцсети рассказала, что ее знакомая с коронавирусом ждала приезда медиков, которые должны были отвезти ее на КТ, восемь часов. Потом еще несколько часов они стояли в очереди на обследование.