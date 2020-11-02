Администрация Вологды передаст часть своих машин участковым терапевтам

02.11.2020 [Общество]

В администрации Вологды заявили, что готовы передать медикам часть служебных машин для выезда к больным без признаков коронавируса. 

— Мы приняли решение — временно передаем в распоряжение участковых терапевтов машины, которые имеются на балансе администрации Вологды. В том количестве, которое потребуется для нужд врачей. Ими смогут пользоваться участковые терапевты, которые посещают больных без симптомов COVID-19. Надеюсь, что это увеличит скорость оказания медпомощи людям на дому, — написал на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что в областной столице из-за роста количества заболевших COVID-19 пациенты по нескольку часов ждут приезда «скорой помощи». Ольга Веревкина на своей странице в соцсети рассказала, что ее знакомая с коронавирусом ждала приезда медиков, которые должны были отвезти ее на КТ,  восемь часов. Потом еще несколько часов они стояли в очереди на обследование.

— Уважаемые чиновники города и области! У вас есть деньги на все свои хотелки! Вы ездите на служебном авто с личным водителем, почему вы допускаете такой беспредел с пациентами на которых вам выделяют сотни миллионов рублей! — написала Веревкина. 

 

Тэги: автомобили, администрация Вологды, коронавирус

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