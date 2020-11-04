В Череповце завершили строительство подхода к новому мосту со стороны улицы Архангельской

04.11.2020 [Общество]

В Череповце завершились работы по расширению ведущей к строящемуся мосту улицы Архангельской. Количество полос увеличилось до шести, уложено новое асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары и велодорожки, проведено переустройство коммунальных сетей, выполнено наружное освещение, установлены новые дорожные знаки и светофорный комплекс, сообщает пресс-служба губернатора. 

«Протяженность участка чуть больше километра. До расширения здесь было две полосы, теперь шесть полос с разделительным газоном. Для безопасности пешеходов установлены пешеходные переходы со светофорными постами и установлено освещение. Применен асфальт с фракцией из карельских габбровых пород, поэтому срок эксплуатации будет более продолжительным», — рассказал первый заместитель генерального директора АО «ВАД» Виктор Перевалов.

Работы ведутся и с другой стороны моста — на Южном шоссе. Там участок протяженностью 7 километров соединит мост с автодорогой Череповец-Сергиев Посад. На сегодня уже обеспечено устройство земляного полотна на протяжении 5,3 км, — 68% от плана. Кроме того, уложено верхнее основание из асфальтобетона по одной полосе. Продолжается укладка бортового камня и обустройство ливневой канализации.

«На пересечении Южного шоссе со всеми городскими улицами будет организовано круговое движение. Это касается Шекснинского проспекта, улицы Монтклер, Октябрьского проспекта и региональной трассы Череповец - Сергиев Посад. Мы ушли от светофоров и применили эту новую технологию. Также мы построим вдоль всех улиц и Южного шоссе инженерные системы тоннельного типа, чтобы в будущем ничего не копать и не прокладывать. Все коммуникации должны быть в тоннелях. Это отличное решение, удобное для ремонта и монтажа сетей», – отметил губернатор Олег Кувшинников.

Также на Южном шоссе идет строительство крупных узлов. Кольцевая развязка на примыкании Октябрьского проспекта готова на 70%. На кольцевой развязке с автодорогой Череповец - Сергиев Посад завершается устройство земполотна, полностью подготовлено основание из песка и щебня, уложен верхний слой основания из асфальтобетона.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года.  Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным. 

Тэги: мосты

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