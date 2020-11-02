В администрации Вологды заявили, что не демонтировали урну с пня «имени Памфиловой»

Власти Вологды не знают, кто демонтировал кованую урну и табличку с именем главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с пня в центре города. Специалисты департамента городского хозяйства, как пояснили NewsVo в пресс-службе администрации, к этому отношения не имеют.

Как ранее сообщал NewsVo, арт-объект заметили 31 октября на набережной у Соборной горки. 1 ноября на youtube-канале сатирического проекта "Городская беда" появился ролик, в котором рассказывается история установки урны. Вымышленный персонаж, председатель Среднего посада Олег Графинов таким образом решил помочь жителям города реализовать свои избирательные права круглосуточно. Утром 2 ноября горожане заметили, что урну и табличку с пня убрали.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже заявила, что ей понравился арт-объект с ее именем. В интервью интернет-изданию "Подъем" она сказала, что не стала бы инициировать демонтаж.

«Прекрасно! Мне очень нравится это народное творчество, я его приветствую. Замечательно! Это наша Россия. Не вижу ничего плохого. Чем чище будут наши улицы, тем лучше, даже таким образом».

Между тем, на странице Олега Графинова в Instagram уже появилась сториз, в которой "председатель Среднего посада Вологды" требует вернуть народное имущество на место.