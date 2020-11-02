В Вологде суд освободил от ответственности деда, по вине которого на пожаре пострадали двое внуков

02.11.2020 [Происшествия]

В Вологде суд вынес решение по делу о пожаре, в результате которого пострадали двое детей.  63-летний мужчина освобожден от ответственности в связи с примирением сторон.

Ранее NewsVo сообщал, что пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже дома по улице Горького, 90 произошел днем 26 мая. Пятилетняя девочка и ее двухлетний брат находились под присмотром дедушки, пока их отец находился в командировке. Мать детей ограничена в родительских правах и с ними не живет. 

— Во время игры оставленной дедом зажигалкой мальчик поджег постельное белье на диване, а его сестра, увидев пожар, разбудила подсудимого. Пенсионер вышел на лестничную площадку за помощью, оставив детей внутри квартиры, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Дым из окна квартиры на третьем этаже увидели рабочие, ремонтировавшие соседнее здание. Девочка не растерялась и помогла своему брату выпрыгнуть из окна, а следом спрыгнула и сама. Рабочие поймали их обоих, после чего несовершеннолетних доставили в больницу.

— Мальчик получил ожоги площадью 12% преимущественно 2-3 степени,  девочка — площадью 32-33% преимущественно 3 степени.     Данные повреждения по признаку опасности для жизни расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью, — отмечали следователи.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

На суде пенсионер рассказал, что сам потушить огонь не смог, так дома не было воды в этот день. Мужчина открыл окна и двери и вышел из квартиры за помощью. На лестничной площадке ему стало плохо, он упал. Незнакомые мужчины стали ему помогать, он им сказал, что в квартире остались дети, они побежали туда.

— Отец и законный представитель детей в судебном заседании ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с тем, что они примирились. Дед навещал внуков в больнице, много с ними общается после выписки и старается загладить свою вину. Он и внуки его простили, — сообщает пресс-служба судов.

Учитывая то, что подсудимый ранее не был судим, а преступление квалифицируется как небольшой тяжести, мировой судья прекратил в отношении вологжанина уголовное дело в связи с примирением сторон.

Ранее NewsVo сообщал, что спасшую брата из огня девочку 30 октября наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Тэги: дети, пожар, суды, оставление в опасности

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