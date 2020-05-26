В Вологде пятилетней девочке и годовалому мальчику пришлось выпрыгивать из окна горящей квартиры

Стали известны подробности пожара в квартире на улице Горького, 90 в Вологде, в результате которого пострадали пятилетняя девочка и ее полуторагодовалый брат, а также десятилетняя девочка из этого же дома.

Дым из окна квартиры на третьем этаже увидели рабочие, ремонтировавшие соседнее здание. Еще до приезда пожарных мужчины спасли из горящей квартиры мальчика полутора лет и девочку пяти лет: убедили детей прыгнуть из окна к ним в руки.

— Несмотря на юный возраст, малышка не растерялась, помогла брату выпрыгнуть из горящей квартиры, а следом и сама покинула помещение. Сейчас дети находятся в больнице с ожогами, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Дедушка этих детей, с которыми они находились в квартире, вышел на улицу сам. Выяснилось, что мужчина пьян.

Прибывшие на место пожарные за пять минут ликвидировали возгорание в однокомнатной квартире. Одновременно началась эвакуация жителей подъезда. Младший сержант Андрей Лесков при помощи трехколенной лестницы через окно прошел в соседнюю квартиру, обнаружил в задымленной квартире мужчину и помог ему выйти из подъезда.

— Начальник 3 пожарно–спасательной части Игорь Хенерин вынес из другой квартиры 10 –летнюю девочку без сознания, которую с отравлением продуктами горения доставили в больницу. Дмитрий Большаков помог эвакуироваться пожилой женщине, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Всего в ликвидации возгорания было задействовано 13 единиц техники, 35 человек личного состава. Причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость.

Ранее NewsVo сообщал, что у пятилетней девочки ожоги 30% тела, у полуторагодовалого мальчика ожоги 10% тела, десятилетняя девочка получила отравление продуктами горения. В больницу к детям был отправлен психолог областного УМЧС.