В Вологде трое детей пострадали при пожаре в квартире

Трое детей пострадали при пожаре в одной из квартир дома на улице Горького, 90 в Вологде, сообщили NewsVo в пресс-службе регионального УМЧС.

Сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже поступил 26 мая в 11.55 мск. Через три минуты первые подразделения пожарных уже были на месте.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда шел дым из квартиры на третьем этаже. Площадь пожара 10 квадратных метров», - отмечают в УМЧС.

Ликвидировать открытое горение удалось в 12.03 мск. В результате пожара пострадали четверо - мужчина и трое детей. Несовершеннолетние пострадавшие доставлены в больницу.

Так, у пятилетней девочки ожоги 30% тела, у полуторагодовалого мальчика ожоги 10% тела, десятилетняя девочка получила отравление продуктами горения.

- В больницу направлен психолог главного управления МЧС России по Вологодской области, - сообщает пресс-служба.

Известно, что в квартире дети были с пьяным дедушкой. Их мать лишена родительских прав, а отец в это время был на работе.

На месте работают пожарные дознаватели, обстоятельства происшествия устанавливаются.