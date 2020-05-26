В Вологде трое детей пострадали при пожаре в квартире

26.05.2020 [Происшествия]

Трое детей пострадали при пожаре в одной из квартир дома на улице Горького, 90 в Вологде, сообщили NewsVo  в пресс-службе регионального УМЧС.

Сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже поступил 26 мая в 11.55 мск. Через три минуты первые подразделения пожарных уже были на месте.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного отряда шел дым из квартиры на третьем этаже. Площадь пожара 10 квадратных метров», - отмечают в УМЧС.

Ликвидировать открытое горение удалось в 12.03 мск. В результате пожара пострадали четверо - мужчина и трое детей. Несовершеннолетние пострадавшие доставлены в больницу.

Так, у пятилетней девочки ожоги 30% тела, у полуторагодовалого мальчика ожоги 10% тела, десятилетняя девочка получила отравление продуктами горения.

- В больницу направлен психолог главного управления МЧС России по Вологодской области, - сообщает пресс-служба. 

Известно, что в квартире дети были с пьяным дедушкой. Их мать лишена родительских прав, а отец в это время был на работе. 

На месте работают пожарные дознаватели, обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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