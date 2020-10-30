Шестилетнюю Ксению Берсеневу из Вологды наградили медалью «За проявленное мужество»

Шестилетнюю вологжанку Ксению Берсеневу наградили медалью Совета Федерации за спасение младшего брата из огня. VII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, состоялась в онлайн-формате. Награду девочке вручил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Ну как можно девочке пять с половиной лет при пожаре на третьем этаже дома выбросить на руки спасателям своего младшего брата и спастись самой – это героический поступок русской девочки, которым восхищена вся страна», – сказал Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже дома по улице Горького, 90 произошел днем 26 мая. В этот момент дети были дома вместе с дедушкой. Отец детей был в командировке.

«Во время пожара в комнате была, увидела огонь. Дедушка начал тушить, как раз отключили воду, поэтому нам не удалось самим все сделать. Дедушка сказал открыть окно, и мы спрыгнули вниз. Своему брату Андрюше я помогла спрыгнуть, а затем и сама. Внизу нас ловили дяденьки, было страшно, но огонь был совсем близко», – цитирует слова девочки пресс-служба губернатора.

Оба ребенка были доставлены в больницу с ожогами, но сейчас чувствуют себя хорошо. Спасать детей помогали рабочие, которые рядом проводили рядом ремонт здания. Пожарные, прибывшие на вызов в течение 5 минут, ликвидировали возгорание в квартире. Сотрудники МЧС также вывели из горящего дома шесть человек.

«Мы работали на соседнем здании. Увидели из окна дым. Сначала там никто не выглядывал, а затем появились дети. Мы бегом побежали. Двое у нас ушли выламывать дверь, а мы с товарищем стали ловить детей внизу. С собой ничего не было, ловили руками. Все хорошо обошлось, прыгнули прямо в руки. Я очень рад, что дети остались живы. Любой бы в нашей ситуации поступил точно также и спас людей», – делится воспоминанимями вологжанин Константин Москаленко.

Ранее NewsVo сообщал, что пожар в квартире начался после того, как дедушка дал двухлетнему внуку поиграть сломанную зажигалку. Пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем мальчика.