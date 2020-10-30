Жильцы аварийного дома в Вологде больше месяца вынуждены обходиться без газа и горячей воды

Больше месяца жильцы дома № 9 по улице Чернышевского в Вологде вынуждены обходиться без газа и, как следствие, без горячей воды — в квартирах установлены колонки. Утром 22 сентября газовики сообщили, что на вводе в дом обнаружена утечка, из-за которой было произведено отключение. По их словам, возобновить подачу газа можно только после проведения техобслуживания внутридомовых и внутриквартирных сетей.

Проблема в том, что дом уже несколько лет живет без УК — никто не берется содержать аварийную постройку. Из-за отсутствия управляющей компании было некому заключить договор на техобслуживание с газовиками. В администрации Вологды корреспонденту NewsVo сообщили, что проблема с выбором УК решена.

— Администрацией города Вологды принято решение об определении управляющей организации для управления указанным домом. В качестве такой организации назначена ООО «Волжилком». Соответствующее решение размещено в местах общего пользования многоквартирного дома. Управляющей организацией будут заключены все необходимые договоры для обслуживания дома, в том числе договор со специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Тем не менее, как говорят жильцы, точных сроков, когда в их дом вернется газ, им пока так и не сказали.

Ранее NewsVo сообщал, что, несмотря на аварийность, в ближайшее время дом расселен не будет. Чиновники говорят, что он не попал в программу из-за того, что был признан аварийным в сентябре 2017 года, а сейчас в проекте участвуют постройки признанные аварийными до 1 января 2017 года.