Жильцы аварийного дома в Вологде больше месяца вынуждены обходиться без газа и горячей воды

30.10.2020 [Общество]

Больше месяца жильцы дома № 9 по улице Чернышевского в Вологде вынуждены обходиться без газа и, как следствие, без горячей воды — в квартирах установлены колонки. Утром 22 сентября газовики сообщили, что на вводе в дом обнаружена утечка, из-за которой было произведено отключение. По их словам, возобновить подачу газа можно только после проведения техобслуживания внутридомовых и внутриквартирных сетей. 

Проблема в том, что дом уже несколько лет живет без УК — никто не берется содержать аварийную постройку. Из-за отсутствия управляющей компании было некому заключить договор на техобслуживание с газовиками. В администрации Вологды корреспонденту NewsVo сообщили, что проблема с выбором УК решена. 

— Администрацией города Вологды принято решение об определении управляющей организации для управления указанным домом. В качестве такой организации назначена ООО «Волжилком». Соответствующее решение размещено в местах общего пользования многоквартирного дома. Управляющей организацией будут заключены все необходимые договоры для обслуживания дома, в том числе договор со специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Тем не менее, как говорят жильцы, точных сроков, когда в их дом вернется газ, им пока так и не сказали. 

Ранее NewsVo сообщал, что, несмотря на аварийность, в ближайшее время дом расселен не будет. Чиновники говорят, что  он не попал в программу из-за того, что был признан аварийным в сентябре 2017 года, а сейчас в проекте участвуют постройки признанные аварийными до 1 января 2017 года. 

 — Документ о сносе дома у нас есть. Дата —  февраль 2021 года. Ранее в городской администрации нам обещали, что вопрос будет решен, — говорят жильцы.

 

Тэги: аварийные дома

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