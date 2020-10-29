ООО «Магистраль» выиграло аукцион на благоустройство Рождественского парка в Вологде

Благоустройством Рождественского парка в микрорайоне Охмыльцево займется ООО «Магистраль». Работы будут выполнены в рамках в рамках проекта «Городская среда».

Фирма Павла Волкова стала единственным участником аукциона и получила госконтракт по начальной (максимальной) цене — 47,1 млн. рублей.

В городской администрации отмечают, что контракт заключили уже в этом году для того, чтобы у подрядчика было время провести подготовительные работы и заказать материалы, которые имеют длительный срок поставки, малые архитектурные формы, брусчатку, фонари для освещения и др.

«На следующей неделе мы приступим к строительству ливневой канализации на территории зеленой зоны, материалы уже завезены. Проведем также вертикальную планировку, чтобы весной, как позволит погода, можно было зайти на объект и заняться непосредственно устройством дорожек и озеленением», — рассказал новостному сайту администрации вологда.рф главный инженер ООО «Магистраль» Алексей Широпаев.

Площадь парка составляет около 13 тысяч кв. метров. На ней обещают сделать прогулочные дорожки шириной от 1,5 метра с плиточным покрытием, почти 300-метровую велодорожку по всей территории зеленой зоны, смонтируют детские площадки с резиновым покрытием.

«Будет организована площадка для проведения массовых мероприятий, спортивная площадка, несколько зон отдыха со скамейками и деревьями. По периметру парка запланированы высадки более высоких деревьев, ближе к центру — низких. Отдельная территория станет своеобразным смешанным лесом — здесь мы высадим хвойные деревья», — рассказала и. о. директора ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды» Елена Карабанова.

Ранее NewsVo сообщал, что «Магистраль» не сумела вовремя завершить работы по благоустройству бульвара на улице Пирогова в Вологде. Реконструкцию должны были завершить к 20 октября.