35 дворов Вологды планируют отремонтировать в 2021 году

07.10.2020 [Общество]

35 дворовых территорий планируют благоустроить в Вологде в 2021 году в рамках проекта "Городская среда". Кроме того, продолжатся работы в Рождественском парке в микрорайоне Охмыльцево, начнется благоустройство Осановской рощи. 

Всего на реализацию федерального проекта в областной столице в следующем году планируют направить более 239 млн. рублей из бюджетов всех уровней, из них более 184 млн рублей – на ремонт дворов.

 «Адреса дворов определены на основе рейтинга, который был составлен еще в 2017 году. Баллы начисляли каждому дому за наличие проектно-сметной документации, комплексный подход, участие жителей в благоустройстве территории и целый ряд других пунктов. Что касается общественных пространств, их выбрали сами вологжане в ходе рейтингового голосования», - пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Как ранее сообщал NewsVo, голосование за общественные пространства для благоустройства в 2021 году прошло на официальном сайте администрации города в феврале 2020 года. Лидером стал Рождественский парк, набравший около 1200 голосов, на втором месте с результатом более 800 голосов оказалась Осановская роща.

«По Рождественскому парку проект уже подготовлен при активном участии жителей, он получил положительное заключение госэкспертизы. В следующем году мы будем ремонтировать в первую очередь это пространство, а оставшуюся часть средств направим на первый этап благоустройства Осановской рощи. Проект вместе с жителями сейчас разрабатывает Лаборатория городской среды. Масштабная реконструкция Осановской рощи будет идти в несколько этапов не один год. Хочется, чтобы эта зеленая зона стала удобным и привлекательным местом для жителей микрорайонов Бывалово и Можайский, а в перспективе –  5-го и 6-го микрорайонов», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В ближайшее время на каждой территории пройдут встречи с жителями, активистами ТОС и депутатами для уточнения проектов. Кроме того, до старта работ необходимо проверить коммунальные сети и в случае необходимости провести их замену.

Тэги: городская среда, ремонт дворов

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