МЧС увеличило группировку сил и средств на месте крушения вертолета в Нюксенском районе

В Нюксенском районе на месте крушения вертолета продолжается операция по поиску тел погибших.

- Сегодня группировка сил и средств на месте поисков увеличена. На место прибыли 20 специалистов «Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда» МЧС России, две водолазные станции с гидролокационным оборудованием, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Всего, по данным УМЧС, на месте сегодня работают 95 человек и 33 единицы техники. Это спасатели, местные жители, волонтеры.

С момента крушения вертолета обследовано более 700 километров береговой линии и 170 кв. километров акватории реки Сухоны.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжается. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения. Родственники пилота предполагают, что он мог выжить, и объявили вознаграждение за информацию о мужчине. Родные Анны Швецовой 28 октября распространили в соцсети открытое письмо, в котором отмечают, что, по их мнению, принимаемых для обнаружения тел мер явно недостаточно.